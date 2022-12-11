國際同濟會與創世基金會攜手 陪弱勢兒童歡度聖誕節

歡慶聖誕節，國際同濟會台灣總會雲林區主席王清銓今天戴上聖誕帽，與分會成員一起扮演聖誕老公公，在斗六國中大禮堂給植物人家庭驚喜，數十個植物人家庭齊聚，聖誕老公公歡樂進場，送給植物人家庭及弱勢兒童家庭每人一個愛心兔，也有流體彩繪、摸彩等活動，讓植物人家庭直呼好暖心。

為讓植物人家庭及弱勢家庭兒童團體過聖誕節，區主席王清銓及芸欣分會長林玫芳在區務會議上首次提議聖誕公益活動，號召雲林區各分會踴躍參與，當天即募得6成活動經費，後來也陸續募得總金額16萬元，在聖誕節前讓弱勢家庭感受到社會溫情。

王清銓表示，為讓植物人家庭及弱勢兒童團體度過美好聖誕節，帶著12個分會的成員響應公益，戴上聖誕帽，打扮成聖誕老人，送給每人一個愛心兔，還準備腳踏車、HELLO KITTY及波力的文具用品摸彩，營造聖誕歡樂氣氛，希望給小朋友快樂童年回憶。

林玫芳說，她參加過許多創世基金會的服務，深深感受到創世基金會照顧植物人家庭的用心，不只是幫助植物人的家人卸下重擔，還協助募集資源幫助孩子接受教育，身為一個母親，對創世基金會深入服務植物人家庭，堅持不放棄的精神感到非常感動。

創世基金會表示，斗六院服務120個家庭，受疫情影響，已3年未辦理大型活動籌措經費，再加上大環境影響，安養院營運經費銳減、院民衛生用品吃緊，但植物人的服務1年365天「沒有空窗期」，邀請民眾一起做公益，詳情可至創世基金會斗六院粉絲專頁洽詢。劃撥帳號：22322998，戶名：創世基金會；認助專線：(05)537-7855，洽兔寶小組；線上捐款連結https://lihi2.cc/SSahQ。