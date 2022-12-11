「文化湠根」種番薯 台南台江許願未來平安美好

明年台江建庄2百年，台南社大台江分校、海尾朝皇宮、公親寮清水寺及公親寮里辦公處、台江文化促進會等在地社群，今天邀多所國小親師生舉辦「文化湠根」種番薯活動，象徵台江文化代代生湠，許願未來平安美好。

台南社大台江分校今天下午邀長安國小、小台江、海東國小等台江流域學校親師生到公親寮，由公親寮里長王金樹指導大家一起種番薯，大廟興學志工吳清榮也帶著孫子來參加，體驗台江先民種番薯的辛勞。

長安國小畢業的學生郭巧芸表示，國中有讀到田園之秋「西北雨」的課文，如今踩踏在泥土裡，手拿著番薯葉來種番薯，感覺很特別，好像回到阿公阿嬤的農村生活，希望更多人能夠在明年一起來參加台江建庄2百年的文化生湠活動，共同守護台江這塊土地。

小台江水手林沁妍說，今天和父母參加「文化湠根」種番薯活動，實際體驗農夫種菜的辛苦，「以後不敢挑食了」。

社大台江分校指出，俗語說「番薯不驚落土爛，只求枝葉代代湠」，南市安南區古稱台江，台灣歷史之海，西元1823年，曾文溪改道衝進台江內海，生成台江16寮，2023年即是台江建庄2百年，回觀歷史，前瞻未來，20年前台江文化運動起於溪頂寮安東庭園社區營造，當時大家一起來到公親寮，共同策辦「公親寮社區博物館」慶典活動，迎接台江建庄180年，倡議推動台江本土教育、社區博物館及公共政策、爭環境權及文化權，並推動大廟興學運動，發展公私協力、公共治理，催生台江文化中心。