北港水道頭文化園區活化有成 雲林縣府承諾修步道、建廁所

雲林縣北港水道頭園區是當地居民重要記憶，近年在公所與地方民眾努力下活化有成，今天舉辦歌唱大賽、90歲以上長者免費品嘗鰻魚飯活動，縣長張麗善也到場，有民眾反映園區內長期無公共廁所、相當困擾，張麗善承諾優先改善園區步道等無障礙設施，並由文觀處規畫公共廁所，營造舒適環境。

北港公堂今在水道頭文化園區舉辦冬季歌唱大賽，北漂青年楊承樺也返鄉參與，從台北市南港板前屋把工作夥伴帶回鄉，免費提供鰻魚飯給90歲以上長者免費品嘗，現場集結關東煮、棉花糖等許多攤販，吸引上百民眾參加，讓水道頭文化園區再次重燃生命力。

縣長張麗善說，雲林縣身障者逾5萬人，高齡人口也多，打造無障礙環境是當務之急，未來會陸續完成縣內公共區域無障礙設施；針對水道頭文化園區的步道、廁所等無障礙空間，已請文觀處做完整規畫；另，也期許打造花園城市，希望水道頭文化園區種植不同品種樹木，讓四季有不同風景。

板前屋老闆楊承樺說，水道頭文化園區是他的兒時回憶，希望保留歷史建物，也希望重現當年風光，目前園區有3個閒置濾水池，生態保存良好，池內有鵝、鴛鴦、烏龜等動物，未來希望改造園區內圍欄、種植向日葵，把園區變得更美，維修工程持續進行中，預計過年後開放參觀。