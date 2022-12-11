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北港水道頭文化園區活化有成 雲林縣府承諾修步道、建廁所

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣北港公堂堂長許展彰（左三）今在水道頭文化園區舉辦冬季歌唱大賽。記者黃于凡／攝影
雲林縣北港公堂堂長許展彰（左三）今在水道頭文化園區舉辦冬季歌唱大賽。記者黃于凡／攝影

雲林縣北港水道頭園區是當地居民重要記憶，近年在公所與地方民眾努力下活化有成，今天舉辦歌唱大賽、90歲以上長者免費品嘗鰻魚飯活動，縣長張麗善也到場，有民眾反映園區內長期無公共廁所、相當困擾，張麗善承諾優先改善園區步道等無障礙設施，並由文觀處規畫公共廁所，營造舒適環境。

北港公堂今在水道頭文化園區舉辦冬季歌唱大賽，北漂青年楊承樺也返鄉參與，從台北市南港板前屋把工作夥伴帶回鄉，免費提供鰻魚飯給90歲以上長者免費品嘗，現場集結關東煮、棉花糖等許多攤販，吸引上百民眾參加，讓水道頭文化園區再次重燃生命力。

縣長張麗善說，雲林縣身障者逾5萬人，高齡人口也多，打造無障礙環境是當務之急，未來會陸續完成縣內公共區域無障礙設施；針對水道頭文化園區的步道、廁所等無障礙空間，已請文觀處做完整規畫；另，也期許打造花園城市，希望水道頭文化園區種植不同品種樹木，讓四季有不同風景。

板前屋老闆楊承樺說，水道頭文化園區是他的兒時回憶，希望保留歷史建物，也希望重現當年風光，目前園區有3個閒置濾水池，生態保存良好，池內有鵝、鴛鴦、烏龜等動物，未來希望改造園區內圍欄、種植向日葵，把園區變得更美，維修工程持續進行中，預計過年後開放參觀。

笨港公堂堂主許展彰說，水道頭十角水塔是當地居民的重要記憶，榮獲今年網路票選北港10大景點之冠，每周日都會舉辦歌唱比賽，今天集結9至11月周冠軍，在園區廣場舉辦季冠軍歌唱比賽，希望透過舉辦活動持續熱絡水道頭文化園區，吸引更多香客成為遊客。

雲林縣長張麗善（右二）今到北港水道頭文化園區，承諾改善園區步道、廁所。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（右二）今到北港水道頭文化園區，承諾改善園區步道、廁所。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（右二）今到北港水道頭文化園區，承諾改善園區步道、廁所。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（右二）今到北港水道頭文化園區，承諾改善園區步道、廁所。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（左）今天到北港水道頭文化園區關心雲林長者。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（左）今天到北港水道頭文化園區關心雲林長者。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（右）今天到北港水道頭文化園區關心雲林長者。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（右）今天到北港水道頭文化園區關心雲林長者。記者黃于凡／攝影
板前屋鰻魚飯老闆楊承樺（後排右一）返鄉公益，今天在北港水道頭文化園區招待90歲以上長者免費吃鰻魚飯。
板前屋鰻魚飯老闆楊承樺（後排右一）返鄉公益，今天在北港水道頭文化園區招待90歲以上長者免費吃鰻魚飯。
雲林縣長張麗善（左二）今到北港水道頭文化園區，肯定楊承樺返鄉為家鄉奉獻。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（左二）今到北港水道頭文化園區，肯定楊承樺返鄉為家鄉奉獻。記者黃于凡／攝影

北港 張麗善

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