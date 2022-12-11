將廚餘轉化成肥料 雲溉肥12月上市

中央社／ 雲林縣11日電

雲林縣府4年前推動生、熟廚餘分類，處理後製成機材料，免費提供社區和學校施肥，今年委託南亞塑膠堆肥廠提出肥料登記證申請，現已完成相關程序，「雲溉肥」將於本月上市。

雲林縣環保局副局長黃富義今天告訴中央社記者，雲林縣家戶廚餘每天產生量約40公噸，中央補助縣內廚餘脫水設備，設在虎尾、二崙、北港等鄉鎮，經破碎及脫水設備中間處理後，送到環保局委託的南亞塑膠堆肥廠製作成有機質材料。

黃富義指出，有機質材料經檢驗後，結果顯示肥分比化肥更具肥沃營養源，且對環境友善，可避免土壤酸化。

黃富義說，以目前收集的廚餘量，可月產約5000包的20公斤裝有機質材料，之前未申請過正式肥料證，僅提供社區、學校和農民免費索取，當土壤改良劑。截至今年8月已發出逾5000公噸、近22萬包。

有鑑於農民對於肥料需求大，雲林縣環保局為求嚴謹，今年委託南亞堆肥廠提出肥料登記證申請，如今已完成相關程序，有機質材料正式改名為雲溉肥。

雲林縣環保局表示，雲溉肥預計本月上市，前期提供縣內民眾依規定申請免費試用，視市場反應再做調整，售價會低於一般有機肥料市售價格。

雲林 廚餘 農民

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