北台南家扶歲末創意市集 家扶兒課暇資源回收貼補家用

北台南家扶中心今上午在新營體育館辦理「家扶感恩行動～歲末創意市集」活動，表揚6戶自強家庭與6名自強兒少等，就讀後壁菁寮國中的倪銘誠，從國小迄今利用課暇從事資源回收貼補家用，讓人動容不已。

這項活動因疫情已兩年中斷，會中頒發42名國小、國中及高中職才藝績優獎助學金，另有25戶扶助家庭與16個愛心贊助單位合力設攤。

北台南家扶中心主任莊淑惠說，今年因疫情經費困窘，幸有中秤社會福利慈善事業基金會20萬元、南市平安照顧服務勞動合作社15萬元、阿蘭碗粿捐900顆碗粿、新營分局黑面三媽捐贈820包白米、鄭火田慈善基金會760串衛生紙、大統益1002瓶沙拉油、小上海香酥雞與扶幼委員鄭秀珍及其親友團捐贈棉被等民生物資、家扶委員黃維明捐飲料等，讓扶助家庭度過寒冬。

今上午也安排台灣劉氏登魁公派下親族會、日式威廉髮藝設計師阿咪老師結合數間髮廊16位設計師等，提供中醫義診、義剪、寄養爸爸提供原始點診療按摩及由應用材料股份有限公司贊助提供閱讀書香等服務。

本次扶幼委員會也贊助逾20萬元鼓勵扶助家庭設攤及贈送200戶弱勢家庭生活物資箱當家庭禮物。北台南家扶扶幼主委鄭淑秋說，希望提升家庭就業創業自信及能力。

台南市長黃偉哲上午也到場頒獎表揚6名自強兒少，分別是歸仁梁瑜芳、新市蔣秉穎、後壁倪銘誠、楠西朱鍶囷、永康徐韋騏、仁德林霆恩。黃偉哲也說，市府會持續推動更多資源關懷弱勢家庭。

而就讀後壁菁寮國中三年級的倪銘誠，除成績表現優異，一下課回到家就得趕快洗米煮飯燒菜，然後拖著網袋出門四處收集資源回收，他從國小就投入迄今不以為苦，每月數千元全用於貼補家用，還常牽著患有失智症的祖母到巷子散步復健，還再盯著小二有著學習障礙的弟弟完成作業。他說，希望未來能考上中正預校減輕家中負擔，簡單回應，令人動容。