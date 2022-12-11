台南登錄歷史名人再添7人 寶島歌王文夏等人入列

台南市歷史名人再增7人，分別是寶島歌王文夏、攝影師柯錫杰、漢語文言詩人李步雲、前文建會處長黃武忠、成大前校長夏漢民、陸軍804總醫院前院長焦文魁及台灣早期女醫師王杜水金。

文化局長葉澤山表示，台南歷史名人審議有嚴謹的審查程序，每年名單均是經分組審查通過，再提審議大會討論，大會須有出席委員3分之2以上同意，方得列入台南巿歷史名人。

今年度歷史名人審議作業於11月底完成，新出爐的名單包括藝術類—文夏、柯錫杰；文學類—李步雲、黃武忠；學術教育類—夏漢民；醫療類—焦文魁、王杜水金等7位。

文化局表示，台南市歷史名人分為藝術類、文學類、學術教育類、政治類、醫療類、經濟類、宗教類、技術類等8大類別，納入前述7位後，本市列入認定的歷史名人已達241位。

其中藝術類29位、文學類45位、學術教育類36位、政治類59位、醫療類19位、經濟類24位、宗教類22位、技術類7位。市府歡迎各界持續推薦本市歷史名人人選。

文化局表示，台南市政府從2015年起進行名人故居掛牌作業，並逐步推動台南市歷史名人紀念與保存工作，今年辦理中西區王永川故居及學甲區金惠忠故居掛牌。

此外也於去年11月出版《台南歷史名人誌第一輯》，預計今年12月再出版《台南歷史名人誌第二輯》5本，讓大家能更了解這些歷史名人奮鬥不懈的一生及其樹立的典範。

台南市2022年歷史名人簡歷：

文夏(1928～2022) 本名王瑞河，筆名愁人，出生於台南麻豆，知名台語歌手、作詞家、演員，發行灌錄超過1200首台語歌曲，參與演出11部台語電影，引領戰後台灣音樂歌壇風騷，被譽為「寶島歌王」 ，也是禁歌最多的台灣歌手。2004年獲頒中華文化復興運動總會國寶級藝人獎章，2011年榮獲第2屆金音創作獎傑出貢獻獎，2012年榮獲第23屆金曲獎特別貢獻獎，2020年獲頒第24屆台北文化獎特別獎。

柯錫杰(1929～2020)出生於台南市，被譽為「台灣現代攝影第一人」，跨界純粹藝術與商業攝影，作品為國內外各大美術館所典藏，引領台灣攝影走向新時代的現代攝影模式，影響深遠。2000年獲頒第23屆吳三連獎攝影獎、2004年獲頒美國休士頓市榮譽市民、2006年獲頒第十屆國家文藝獎。

李步雲(1895～1995)本名李漢忠，字步雲，號快園，出生於台南麻豆，漢語文言詩人，創立綠社，也曾加入台南的著名詩社「南社」 ，後參加「南瀛詩社」，曾任社長，晚年入延平詩社，擅長傳統詩社的擊鉢吟，作品散落台南諸多廟宇楹聯。

黃武忠(1950～2005)出生於台南將軍，曾任「幼獅文藝」編輯，「幼獅月刊」主編，「文學家」雜誌策畫，曾任行政院文建會文藝科科長、國立文化資產保存研究中心籌備處主任祕書、國立台灣歷史博物館籌備處主任、文建會二處處長。作品以小說、評論和傳記為主，曾獲教育部青年著作獎、中興文藝獎小說獎、台灣省新聞處散文創作獎、行政院新聞局金鼎獎等。是一位傑出的公職人員、作家，以及台灣文學的重要推手。

夏漢民(1932～2021)福建閩後縣人，曾任高雄工專校長、教育部技職司司長、教育部常務次長、國立成功大學校長、國科會主委、行政院政務委員 臺南市政府文化局 新聞稿兼科技顧問組召集人、國策顧問等職。任職成大校長期間，創建成功大學醫學院及徵收增設成功大學「自強」、「敬業」、「力行」與「歸仁」校區。自公職退休後，積極募款成立「國家資訊通信基本建設產業發展協進會」，無給職義務擔任董事長，以民間力量繼續推動國家發展。2003年創立「全球華美福音會」，全心推動全球福音工作，積極獎助孤貧向學。

焦文魁 (1921～2017) 河北正定縣人，陸軍804總醫院第10任院長（1972~1979）。積極解決偏遠地區醫療缺乏，親自率醫療服務隊，深入山區，展開義診工作，免費為貧病民眾施藥。院長任內，積極參與台南市政發展，和市府間建立良好互動關係，804醫院提供市民醫療義診救助或協助重大疾患赴北榮就醫，1979年焦文魁獲台南市議會頒發榮譽證（南市榮證字第001號），為「台南市第一號榮譽市民」。