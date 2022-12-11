嘉義3名藝術家嘉檳文化館組聯展 深耕中埔藝術人文素養

嘉義3名藝術家邱科澄、張凰與張雅舒組成的藝文聯展，即日起至12月25日在嘉義縣中埔鄉嘉檳文化館展出。中埔鄉長李碧菁昨天在開幕致詞表示，為提升文化館展覽品質，4年前開始集結嘉義新秀藝術家，進行2年一次的藝文邀請展，深耕在地藝術與人文素養。

嘉義縣中埔嘉檳文化館成立至今已14年，李碧菁表示，今年特別邀請到嘉義藝術家邱科澄、張凰、張雅舒展出平面藝術-混合媒材、油畫，每件都很精采，值得一再細心欣賞。

藝術家邱科澄，為台南大學視覺藝術系碩士班，繪畫創作結合，包括潛意識的夢境經驗、神話傳說及台灣傳統文化等不同素材；邱科澄表示，以生活為個人創作出發點，期望作品能被大眾理解欣賞，對他來說，藝術創作行為，既是日常生活的重心，也是個人生命力的映射。

嘉義市美術協會總幹事藝術家張凰，為嘉義大學視覺藝術學系碩士，創作理念認為繪畫藝術是內心率真的呈現，她認為，當心神凝聚專注，形體無須拘束精緻，自己喜歡以簡單的繪畫語言，呈現無限的想像思維，在畫中陳述著生活中的心靈萬象。