嘉義3名藝術家嘉檳文化館組聯展 深耕中埔藝術人文素養

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義藝術家張雅舒（左）於中埔鄉嘉檳文化館辦聯展，向鄉長李碧菁（右）介紹其創作理念。圖／中埔鄉公所提供
嘉義藝術家張雅舒（左）於中埔鄉嘉檳文化館辦聯展，向鄉長李碧菁（右）介紹其創作理念。圖／中埔鄉公所提供

嘉義3名藝術家邱科澄、張凰與張雅舒組成的藝文聯展，即日起至12月25日在嘉義縣中埔鄉嘉檳文化館展出。中埔鄉長李碧菁昨天在開幕致詞表示，為提升文化館展覽品質，4年前開始集結嘉義新秀藝術家，進行2年一次的藝文邀請展，深耕在地藝術與人文素養。

嘉義縣中埔嘉檳文化館成立至今已14年，李碧菁表示，今年特別邀請到嘉義藝術家邱科澄、張凰、張雅舒展出平面藝術-混合媒材、油畫，每件都很精采，值得一再細心欣賞。

藝術家邱科澄，為台南大學視覺藝術系碩士班，繪畫創作結合，包括潛意識的夢境經驗、神話傳說及台灣傳統文化等不同素材；邱科澄表示，以生活為個人創作出發點，期望作品能被大眾理解欣賞，對他來說，藝術創作行為，既是日常生活的重心，也是個人生命力的映射。

嘉義市美術協會總幹事藝術家張凰，為嘉義大學視覺藝術學系碩士，創作理念認為繪畫藝術是內心率真的呈現，她認為，當心神凝聚專注，形體無須拘束精緻，自己喜歡以簡單的繪畫語言，呈現無限的想像思維，在畫中陳述著生活中的心靈萬象。

藝術家張雅舒，為國立屏東教育大學視覺藝術碩士，創作理念是在紛擾人世間，渴望一片安寧祥和之境。張雅舒說，以數位影像或複合媒材創作，融合東方美學韻味，將花卉植物賦予精神性，探索人類內在情感中，最自然樸拙的境地。

嘉義3名藝術家邱科澄（右2）、張凰（右1）與張雅舒（左1）組成藝文聯展，即日起至12月25日在嘉義縣中埔鄉嘉檳文化館展出。圖／中埔鄉公所提供
嘉義3名藝術家邱科澄（右2）、張凰（右1）與張雅舒（左1）組成藝文聯展，即日起至12月25日在嘉義縣中埔鄉嘉檳文化館展出。圖／中埔鄉公所提供
嘉義3名藝術家邱科澄（右2）、張凰（右1）與張雅舒（左1）組成藝文聯展，即日起至12月25日在嘉義縣中埔鄉嘉檳文化館展出。圖／中埔鄉公所提供
嘉義3名藝術家邱科澄（右2）、張凰（右1）與張雅舒（左1）組成藝文聯展，即日起至12月25日在嘉義縣中埔鄉嘉檳文化館展出。圖／中埔鄉公所提供
嘉義藝術家張凰（左）於中埔鄉嘉檳文化館辦聯展，向鄉長李碧菁（右）介紹其創作理念。圖／中埔鄉公所提供
嘉義藝術家張凰（左）於中埔鄉嘉檳文化館辦聯展，向鄉長李碧菁（右）介紹其創作理念。圖／中埔鄉公所提供
嘉義藝術家邱科澄（右）於中埔鄉嘉檳文化館辦聯展，向鄉長李碧菁（左）介紹其創作理念。圖／中埔鄉公所提供
嘉義藝術家邱科澄（右）於中埔鄉嘉檳文化館辦聯展，向鄉長李碧菁（左）介紹其創作理念。圖／中埔鄉公所提供

嘉義 藝術家 中埔

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