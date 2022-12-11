快訊

周六「極寒冷」 吳德榮：直接挑戰入冬首波寒流

人造雪景白色耶誕風 南科贊美酒店感恩市集湧人氣旺

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南善化南科贊美酒店舉辦耶誕感恩市集，現場還裝置4公尺高耶誕樹造景，令人彷彿置身在異國。圖 ／業者提供
台南善化南科贊美酒店舉辦耶誕感恩市集，現場還裝置4公尺高耶誕樹造景，令人彷彿置身在異國。圖 ／業者提供

台南善化南科贊美酒店，昨、今連續兩天舉辦耶誕感恩市集，現場還裝置4公尺高聖誕樹造景，安排定時人造飄雪，周圍還有落羽松森林圍繞，讓人彷彿置身在北國，成功營造話題。

本次活動名為「暖暖有愛-冬日感恩市集」，邀約台南地區代表性的吉祥物快閃大遊行，包括台南旅遊吉祥物—魚頭君、台南市政府市場處—菜籃仔、頑皮世界野生動物園—豚寶、隆田chacha文化資產教育園區—渡槽兄及官田區農會—巧菱兒等吉祥物，最後大彩蛋還有贊美酒店的阿嬤也現身，跟大家倒數度過美好耶誕周末。

此次市集也邀請台南在地弱勢團體，包括以恩關懷中心、加利利宣教中心等設攤，希望匯集各界愛心幫助弱勢。

現場還規畫許多專屬耶誕精采亮點；設有4公尺高耶誕樹造景，定時人造飄雪，周圍還有落羽松森林圍繞，營造湖光倒影靄靄白雪景致，猶如身處異國風情湖中白色耶誕，成了活動最佳活廣告。

南科贊美酒店表示，藉由這次活動，營造一個平台，吸引56間二手跟一般攤販，贊美酒店也推出各式各樣二手、全新酒店用品，如餐盤碗碟、廚房用具、枕頭毛巾等，以自由認購方式，讓民眾用超甜價帶回家。

台南善化南科贊美酒店舉辦耶誕感恩市集，吸引大批民眾參與，會場熱鬧滾滾。圖 ／業者提供
台南善化南科贊美酒店舉辦耶誕感恩市集，吸引大批民眾參與，會場熱鬧滾滾。圖 ／業者提供
台南善化南科贊美酒店舉辦耶誕感恩市集，吸引大批民眾參與，會場熱鬧滾滾。圖 ／業者提供
台南善化南科贊美酒店舉辦耶誕感恩市集，吸引大批民眾參與，會場熱鬧滾滾。圖 ／業者提供
台南善化南科贊美酒店舉辦耶誕感恩市集，吸引大批民眾參與，會場熱鬧滾滾。圖 ／業者提供
台南善化南科贊美酒店舉辦耶誕感恩市集，吸引大批民眾參與，會場熱鬧滾滾。圖 ／業者提供

台南 酒店 落羽松

延伸閱讀

歲末感恩、耶誕跨年 4縣市接力

視察耶誕城演唱會疏散狀況 侯友宜：開城累計555萬人次

衛武營耶誕樹今晚點燈 華友聯家族5000住戶共享溫馨

教育機構攜手家扶傳愛偏鄉 伴竹縣國小學童圓夢慶耶誕

相關新聞

人造雪景白色耶誕風 南科贊美酒店感恩市集湧人氣旺

台南善化南科贊美酒店，昨、今連續兩天舉辦耶誕感恩市集，現場還裝置4公尺高聖誕樹造景，安排定時人造飄雪，周圍還有落羽松森林...

張慶芳紀念圖書館 擬明年啟用

台南市民間捐贈首座公共圖書館白河區張慶芳紀念圖書館完工，預計明年3月啟用，與白河國小校園共構建築美侖美奐；另外，李科永文...

弱勢社團 展售年節禮盒

雲林縣政府昨在虎尾鎮布袋戲館舉辦身心障礙團體年節禮盒展售會，各身心障礙團體及庇護工場提供年節產品禮盒展售，呼籲大家過年送...

嘉義朴子公所 普發千元津貼

嘉義縣朴子市綠營執政逾20年，藍營支持無黨現任市長吳品叡順利連任，市公所昨起一連兩天發放每名市民1000元防疫振興經濟津...

南紡老董不忘本 760萬助故鄉

台南市南紡購物中心董事長、侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明事業有成不忘本，秉持飲水思源精神，昨回故鄉北門區二重港...

李俊俋為嘉投票造勢晚會 卓榮泰：民進黨需要嘉市勝選這劑強心針

民進黨嘉義市長候選人李俊俋今天晚上於嘉義市東區九華山地藏庵廟前廣場舉辦「為嘉投票 翻轉嘉義」造勢活動，雖然晚上天氣寒涼，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。