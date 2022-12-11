人造雪景白色耶誕風 南科贊美酒店感恩市集湧人氣旺

台南善化南科贊美酒店，昨、今連續兩天舉辦耶誕感恩市集，現場還裝置4公尺高聖誕樹造景，安排定時人造飄雪，周圍還有落羽松森林圍繞，讓人彷彿置身在北國，成功營造話題。

本次活動名為「暖暖有愛-冬日感恩市集」，邀約台南地區代表性的吉祥物快閃大遊行，包括台南旅遊吉祥物—魚頭君、台南市政府市場處—菜籃仔、頑皮世界野生動物園—豚寶、隆田chacha文化資產教育園區—渡槽兄及官田區農會—巧菱兒等吉祥物，最後大彩蛋還有贊美酒店的阿嬤也現身，跟大家倒數度過美好耶誕周末。

此次市集也邀請台南在地弱勢團體，包括以恩關懷中心、加利利宣教中心等設攤，希望匯集各界愛心幫助弱勢。

現場還規畫許多專屬耶誕精采亮點；設有4公尺高耶誕樹造景，定時人造飄雪，周圍還有落羽松森林圍繞，營造湖光倒影靄靄白雪景致，猶如身處異國風情湖中白色耶誕，成了活動最佳活廣告。