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李俊俋為嘉投票造勢晚會 卓榮泰：民進黨需要嘉市勝選這劑強心針

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
民進黨嘉義市長候選人李俊俋獲民眾熱情支持。記者李宗祐／攝影
民進黨嘉義市長候選人李俊俋獲民眾熱情支持。記者李宗祐／攝影

民進黨嘉義市長候選人李俊俋今天晚上於嘉義市東區九華山地藏庵廟前廣場舉辦「為嘉投票 翻轉嘉義」造勢活動，雖然晚上天氣寒涼，仍吸引滿場熱情支持者；前民進黨主席卓榮泰、秘書長林飛帆、立委王美惠及同黨議員同志先後上台助講。卓榮泰表示，這次市長選舉是延長賽，民進黨需要止血需要強心針，這劑強心針打下來的地方就是嘉義市。

活動現場播放著李俊俋連日來在廟口宣講的政見，隨著影片播放，民眾擠滿廟前廣場。立委王美惠、同黨市議員黃露慧、凌子楚、黃敏修、林煒軒、蔡文旭等人先後上台助講，新北市議員當選人黃淑君、陳乃瑜、翁震州、新竹市議員劉康彥也助講造勢。

林飛帆表示，這場選戰是11月26日之後的第一場選戰，拜託大家再給民進黨一個機會讓民進黨反省、改過、承擔要帶領台灣繼續往前走的機會，眼前這場選戰對嘉義對全台灣很重要，因為不止對手在看，對岸也在看台灣人要做什麼決定，嘉義市在1126之後民進黨氣勢如何？所以這次選舉雖然比較晚，但要拜託大家讓李俊俋帶領停滯13年的嘉義市繼續往前進，讓民進黨承擔大任為國家、為台灣、為這片土地，守住這一戰。

卓榮泰表示，這次市長選舉是延長賽，這是給地方團結起來的機會，民進黨需要止血需要強心針，這劑強心針打下來的地方就是台灣的民主聖地，就是嘉義市這支強心針，打得下去民進黨後面的路會繼續謙虛向前走。現在外面說這個市長站很穩一定會當選，但就同世足賽強隊也會滑鐵盧，即使穩贏也會輸在PK賽。

李俊俋表示，晚上國民黨侯友宜、朱立倫、張善政都來說要贏3萬票，但自己對嘉義市民有信心，嘉義市民會給民進黨一次站起來的機會；12月8日的選舉是今年最後一場選戰PK賽，PK賽表示民進黨要從新站起來，所以拜託大家這次的選舉很要，需要大家出來投票就會贏。民進黨需要大家的扶持繼續拚、繼續衝讓嘉義大翻身。

民進黨嘉義市長候選人李俊俋（中）表示，民進黨需要大家的扶持繼續拚繼續衝讓嘉義大翻身。記者李宗祐／攝影
民進黨嘉義市長候選人李俊俋（中）表示，民進黨需要大家的扶持繼續拚繼續衝讓嘉義大翻身。記者李宗祐／攝影
民進黨嘉義市長候選人李俊俋與支持者互動熱絡。記者李宗祐／攝影
民進黨嘉義市長候選人李俊俋與支持者互動熱絡。記者李宗祐／攝影
民進黨嘉義市長候選人李俊俋在同黨同志站台助陣下（中）展現團結氣勢。記者李宗祐／攝影
民進黨嘉義市長候選人李俊俋在同黨同志站台助陣下（中）展現團結氣勢。記者李宗祐／攝影
立委王美惠上台助講。記者李宗祐／攝影
立委王美惠上台助講。記者李宗祐／攝影
民進黨前主席卓榮泰表示，民進黨需要嘉市勝選這劑強心針。記者李宗祐／攝影
民進黨前主席卓榮泰表示，民進黨需要嘉市勝選這劑強心針。記者李宗祐／攝影
民進黨秘書長林飛帆表示，拜託大家再給民進黨一個機會讓民進黨反省、改過、承擔要帶領台灣繼續往前走的機會。記者李宗祐／攝影
民進黨秘書長林飛帆表示，拜託大家再給民進黨一個機會讓民進黨反省、改過、承擔要帶領台灣繼續往前走的機會。記者李宗祐／攝影

民進黨 嘉義 嘉義市選舉 李俊俋 九合一選舉

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