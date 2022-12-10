李俊俋為嘉投票造勢晚會 卓榮泰：民進黨需要嘉市勝選這劑強心針

民進黨嘉義市長候選人李俊俋今天晚上於嘉義市東區九華山地藏庵廟前廣場舉辦「為嘉投票 翻轉嘉義」造勢活動，雖然晚上天氣寒涼，仍吸引滿場熱情支持者；前民進黨主席卓榮泰、秘書長林飛帆、立委王美惠及同黨議員同志先後上台助講。卓榮泰表示，這次市長選舉是延長賽，民進黨需要止血需要強心針，這劑強心針打下來的地方就是嘉義市。

活動現場播放著李俊俋連日來在廟口宣講的政見，隨著影片播放，民眾擠滿廟前廣場。立委王美惠、同黨市議員黃露慧、凌子楚、黃敏修、林煒軒、蔡文旭等人先後上台助講，新北市議員當選人黃淑君、陳乃瑜、翁震州、新竹市議員劉康彥也助講造勢。

林飛帆表示，這場選戰是11月26日之後的第一場選戰，拜託大家再給民進黨一個機會讓民進黨反省、改過、承擔要帶領台灣繼續往前走的機會，眼前這場選戰對嘉義對全台灣很重要，因為不止對手在看，對岸也在看台灣人要做什麼決定，嘉義市在1126之後民進黨氣勢如何？所以這次選舉雖然比較晚，但要拜託大家讓李俊俋帶領停滯13年的嘉義市繼續往前進，讓民進黨承擔大任為國家、為台灣、為這片土地，守住這一戰。

卓榮泰表示，這次市長選舉是延長賽，這是給地方團結起來的機會，民進黨需要止血需要強心針，這劑強心針打下來的地方就是台灣的民主聖地，就是嘉義市這支強心針，打得下去民進黨後面的路會繼續謙虛向前走。現在外面說這個市長站很穩一定會當選，但就同世足賽強隊也會滑鐵盧，即使穩贏也會輸在PK賽。