星度破表！黃敏惠造勢9縣市長現身 喊全嘉義市挺1人

嘉義市長投票前的黃金周末，國民黨9名縣市長當選人合體，連同黨主席朱立倫，一字排開推薦拚連任的市長黃敏惠；黃敏惠壓軸登台，激動地說，有好的政績交代，也用10大旗艦計畫讓鄉親知道對未來有更深的期待，「別人很會選舉，要用正派力量，化作選票」。

黃敏惠對於過半藍營當選的首長齊聚嘉市，她說，讓大家看到這是天意，本來1126要一起選，歷史當中能有縣市長同時在這裡，也是同一遭，空前、也會是絕後，再次顯現此處是民主聖地。

黃敏惠表示，民主聖地不分藍綠，但要有是非、要有正派善良力量，所以還是認真努力、默默耕耘、一步一腳印、用心努力去做，用不變的步伐、握每一雙手，告訴鄉親，這些成績都是鄉親共同打拼，「有好的政績對鄉親交代外，也做10大旗艦計畫，讓鄉親知道我們對未來有更深的期待，一定要拚、一定要衝」。