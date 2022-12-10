朱立倫嘉市站台力挺黃敏惠 「台灣民主勝利重要一戰」

拚連任的嘉義市長黃敏惠今晚在中正公園舉行「攜手同心‧幸福嘉義」晚會，國民黨主席朱立倫與多名黨籍縣市長當選人都站台力挺，現場擠進2000多名支持者高喊「凍蒜！凍蒜！凍蒜」氣氛奔騰；朱立倫說，嘉義市是民主聖地，這場選戰12月18日投票，大家要以最危險、緊張的心情催出每一票，強調「黃敏惠當選，才是台灣民主的勝利！」

朱立倫今晚與侯友宜、謝國樑、饒慶鈴、楊文科、王惠美、張善政、許淑華、盧秀燕等多名黨籍縣市長為黃敏惠造勢。朱立倫表示，11月26日九合一選舉，台灣人民做出選擇，現在全台剩下嘉義市將在下周日12月18日投票，嘉義市民要回到嘉義市投票，體現何謂民主聖地。

朱立倫表示，黃敏惠能驕傲地向鄉親報告，媒體縣市首長施政滿意度及幸福城市調查結果，嘉義市獲封「減債王；經濟日報與台灣人壽共同主辦的「幸福台灣-2020縣市幸福指數大調查」，嘉義市更奪全台幸福城市第一名，他強調「市長表現決定選票」，呼籲選民「用百分之二百力量催票」。