快訊

烏克蘭空襲俄境軍事基地 背後有五角大廈默許

聽新聞
test
0:00 / 0:00

朱立倫嘉市站台力挺黃敏惠 「台灣民主勝利重要一戰」

聯合報／ 記者陳苡葳林伯驊／嘉義即時報導
國民黨主席朱立倫（左二）與多名黨籍縣市長當選人至嘉義市力挺拚連任的嘉義市長黃敏惠。記者林伯驊／攝影
國民黨主席朱立倫（左二）與多名黨籍縣市長當選人至嘉義市力挺拚連任的嘉義市長黃敏惠。記者林伯驊／攝影

拚連任的嘉義市長黃敏惠今晚在中正公園舉行「攜手同心‧幸福嘉義」晚會，國民黨主席朱立倫與多名黨籍縣市長當選人都站台力挺，現場擠進2000多名支持者高喊「凍蒜！凍蒜！凍蒜」氣氛奔騰；朱立倫說，嘉義市是民主聖地，這場選戰12月18日投票，大家要以最危險、緊張的心情催出每一票，強調「黃敏惠當選，才是台灣民主的勝利！」

朱立倫今晚與侯友宜、謝國樑、饒慶鈴、楊文科、王惠美、張善政、許淑華、盧秀燕等多名黨籍縣市長為黃敏惠造勢。朱立倫表示，11月26日九合一選舉，台灣人民做出選擇，現在全台剩下嘉義市將在下周日12月18日投票，嘉義市民要回到嘉義市投票，體現何謂民主聖地。

朱立倫表示，黃敏惠能驕傲地向鄉親報告，媒體縣市首長施政滿意度及幸福城市調查結果，嘉義市獲封「減債王；經濟日報與台灣人壽共同主辦的「幸福台灣-2020縣市幸福指數大調查」，嘉義市更奪全台幸福城市第一名，他強調「市長表現決定選票」，呼籲選民「用百分之二百力量催票」。

朱立倫也坦言，最後一戰大家都很緊張，也知道民進黨會傾全國、全黨之力想拚贏這場選舉，然而全國都在看「一位施政能得到第一名的市長，能否得到大家的選票？也在看民進黨透過各種資源、實際是各種奧步，想贏的手段」，他相信最終勝利是靠選民的智慧，呼籲大家「絕對要催出每一張票」，讓黃敏惠連任。

國民黨主席朱立倫（中）與多名黨籍縣市長當選人至嘉義市力挺拚連任的嘉義市長黃敏惠。記者林伯驊／攝影
國民黨主席朱立倫（中）與多名黨籍縣市長當選人至嘉義市力挺拚連任的嘉義市長黃敏惠。記者林伯驊／攝影
國民黨主席朱立倫（右五）與多名黨籍縣市長當選人至嘉義市力挺拚連任的嘉義市長黃敏惠。記者林伯驊／攝影
國民黨主席朱立倫（右五）與多名黨籍縣市長當選人至嘉義市力挺拚連任的嘉義市長黃敏惠。記者林伯驊／攝影

嘉義 朱立倫 黃敏惠

延伸閱讀

侯友宜挺黃敏惠 「旅北50萬嘉義人寄望她」

影／南投立委補選 朱立倫：農曆年前推出徵召人選

影／發表愛台宣言 朱立倫喊：台積電是國民黨創立的

「今年已2100多項各類食品遭禁」 朱立倫：池魚之殃 基層何辜

相關新聞

朴子市公所發放每位市民千元振興經濟津貼 市民開心小確辛

嘉義縣朴子市綠營執政逾20年，藍營支持無黨現任市長吳品叡連任，市公所今明周休假日，發放每位市民千元防疫振興經濟津貼，市民...

周休玩樂趣／雲林宗教之旅 騎單車與神同行

雲林是宗教文化勝地，每年「迎媽祖」吸引數百萬香客到訪，除了開車前往廟宇參拜，也可騎自行車「與神同行」，從北港朝天宮出發，...

李俊俋為嘉投票造勢晚會 卓榮泰：民進黨需要嘉市勝選這劑強心針

民進黨嘉義市長候選人李俊俋今天晚上於嘉義市東區九華山地藏庵廟前廣場舉辦「為嘉投票 翻轉嘉義」造勢活動，雖然晚上天氣寒涼，...

星度破表！黃敏惠造勢9縣市長現身 喊全嘉義市挺1人

嘉義市長投票前的黃金周末，國民黨9名縣市長當選人合體，連同黨主席朱立倫，一字排開推薦拚連任的市長黃敏惠；黃敏惠壓軸登台，...

朱立倫嘉市站台力挺黃敏惠 「台灣民主勝利重要一戰」

拚連任的嘉義市長黃敏惠今晚在中正公園舉行「攜手同心‧幸福嘉義」晚會，國民黨主席朱立倫與多名黨籍縣市長當選人都站台力挺，現...

侯友宜挺黃敏惠 「旅北50萬嘉義人寄望她」

嘉義市長投票前的黃金周末，國民黨市長黃敏惠今晚在中正公園舉辦「攜手同心 ‧ 幸福嘉義」 晚會，湧入2000人大爆滿，9名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。