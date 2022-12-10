影／台南鑽石扶輪社為親子辦品德教育共學 認識文字活動
台南鑽石扶輪社今天在歸仁區歸南北極殿，為社區親子舉辦舉辦推動品德教育扎根與「悠遊字在」半日學堂活動，捐贈品德動畫教材給歸仁國小，並推廣認識中文漢字與書法。
主辦單位規畫親子共學課程，希望品德教育能從小扎根，讓小朋友知道品德的重要。還安排認識中文漢字，現場播放悠遊自在動畫，並設計了漢字闖關、書法體驗書寫等活動。百餘名家長和小朋友在老師的帶領下，一同認識許多中文字，了解字的由來、演變過程還有背後的意涵。
在地市議員鄭佳欣代表家長感謝鑽石扶輪社，能夠深入到社區推廣品德教育。品德教育一定要從小扎根，孩童在學校學習英數理化與書法等各種才藝花很多時間，壓力都很大，很容易因為疏忽而在品德上出問題，現在教育除了課業與才藝，培養良好品行才是最重要。
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