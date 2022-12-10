影／台南鑽石扶輪社為親子辦品德教育共學 認識文字活動

台南鑽石扶輪社今天在歸仁區歸南北極殿，為社區親子舉辦舉辦推動品德教育扎根與「悠遊字在」半日學堂活動，捐贈品德動畫教材給歸仁國小，並推廣認識中文漢字與書法。

主辦單位規畫親子共學課程，希望品德教育能從小扎根，讓小朋友知道品德的重要。還安排認識中文漢字，現場播放悠遊自在動畫，並設計了漢字闖關、書法體驗書寫等活動。百餘名家長和小朋友在老師的帶領下，一同認識許多中文字，了解字的由來、演變過程還有背後的意涵。