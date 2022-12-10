口湖遊客中心魅力農店開張 獲清真及穆斯林場域認證
雲林沿海觀光逐漸發展，口湖鄉金湖休閒農業發展協會為提升服務品質，在農委會及雲林縣府輔導下，整合地方產業推動清真及穆斯林場域認證，結合水保局建置魅力農店和社區小舖，昨天揭牌並展示成果，帶給遊客豬多元的餐旅服務。
現場有來自雲嘉南的小農、莊園共同展現成果，雲林縣長張麗善頒發通過111年度清真認證證書，包括副縣長謝淑亞、口湖鄉長當選人李龍飛、金湖休閒農業發展協會理事長陳玄茂等各界共襄盛舉。
張麗善指出，口湖鄉金湖休閒農業區跨域連結整合資源成功，今年榮獲農委會全國休閒農業區卓越獎評鑑殊榮，還獲得水土保持局經費挹注在口湖遊客中心設立魅力農店，展售清真認證的農產品，提供穆斯林旅客多元選擇，也為地方小農增加行銷通路，感謝金湖休閒農業發展協會用心經營，配合政府政策有效運用資源，吸引遊客來雲林遊憩。
張麗善感謝雲嘉南濱海國家風景區管理處大力協助，提供許多景點設施，未來縣府會持續協助提升交通路網、農特產行銷等，希望能吸引更多人來雲林旅遊。
金湖休閒農業發展協會營運經理蔡云姍指出，今年度透過不同計畫的資源，串聯雲嘉濱海線鄉鎮地方產業、宗教場域、生態及漁產特色料理，規畫一系列深度遊程，提供民眾更多元的服務。
蔡云姍說，希望在政府、協會、民間合作下，把口湖遊客中心週邊的成龍、椬梧、水井、湖口等社區帶動起來，甚至延伸至嘉義縣東石、布袋及台南七股、將軍，透過濱海軸線的整體發展，顛覆大家對雲林不好玩的刻板印象。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言