口湖遊客中心魅力農店開張 獲清真及穆斯林場域認證

雲林沿海觀光逐漸發展，口湖鄉金湖休閒農業發展協會為提升服務品質，在農委會及雲林縣府輔導下，整合地方產業推動清真及穆斯林場域認證，結合水保局建置魅力農店和社區小舖，昨天揭牌並展示成果，帶給遊客豬多元的餐旅服務。

現場有來自雲嘉南的小農、莊園共同展現成果，雲林縣長張麗善頒發通過111年度清真認證證書，包括副縣長謝淑亞、口湖鄉長當選人李龍飛、金湖休閒農業發展協會理事長陳玄茂等各界共襄盛舉。

張麗善指出，口湖鄉金湖休閒農業區跨域連結整合資源成功，今年榮獲農委會全國休閒農業區卓越獎評鑑殊榮，還獲得水土保持局經費挹注在口湖遊客中心設立魅力農店，展售清真認證的農產品，提供穆斯林旅客多元選擇，也為地方小農增加行銷通路，感謝金湖休閒農業發展協會用心經營，配合政府政策有效運用資源，吸引遊客來雲林遊憩。

張麗善感謝雲嘉南濱海國家風景區管理處大力協助，提供許多景點設施，未來縣府會持續協助提升交通路網、農特產行銷等，希望能吸引更多人來雲林旅遊。

金湖休閒農業發展協會營運經理蔡云姍指出，今年度透過不同計畫的資源，串聯雲嘉濱海線鄉鎮地方產業、宗教場域、生態及漁產特色料理，規畫一系列深度遊程，提供民眾更多元的服務。