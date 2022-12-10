感謝國際捐助疫苗 國民外交協會邀3國使節台南感恩之旅

新冠肺炎疫情期間台灣接受國際捐助大批疫苗，中華民國國民外交協會台南市會透過民間國際社團力量，率先邀請美國、日本、波蘭3國外交使節今、明兩天旅遊台南，展現台灣知恩圖報的感情。

3年來新冠肺炎疫情期間，美國、日本、立陶宛、斯洛伐克、捷克與波蘭等國家，慨捐疫苗讓台灣度過難關，根據外交部統計，美國共援助台灣400萬劑疫苗、日本捐贈420萬4000劑疫苗、立陶宛贈25萬5900劑疫苗、斯洛伐克贈16萬劑疫苗、捷克贈3萬劑疫苗。

國民外交協會台南市會會長郭振東表示，如今疫情逐漸解封，該會決定舉辦感恩活動，表達台南市民感謝國際友邦適時援助國家的誠摯感激之情，國民外交協會台南市會首度以民間社團角色，邀請有美國、日本、波蘭等國家外交使節代表2天1夜的台南感恩之旅。

各國外交使節今天中午先到台南首廟天壇參廟、接著在天壇旁知名阿霞飯店享用台南特色料理，下午到黑面琵鷺生態展示館與賞鳥亭欣賞台南野鳥之美，晚間在晶英酒店舉行感恩晚會，國民外交協會台南市會將頒感謝狀與獎盃給各國使節；台南市長黃偉哲也將出席當面致謝。