感謝國際捐助疫苗 國民外交協會邀3國使節台南感恩之旅
新冠肺炎疫情期間台灣接受國際捐助大批疫苗，中華民國國民外交協會台南市會透過民間國際社團力量，率先邀請美國、日本、波蘭3國外交使節今、明兩天旅遊台南，展現台灣知恩圖報的感情。
3年來新冠肺炎疫情期間，美國、日本、立陶宛、斯洛伐克、捷克與波蘭等國家，慨捐疫苗讓台灣度過難關，根據外交部統計，美國共援助台灣400萬劑疫苗、日本捐贈420萬4000劑疫苗、立陶宛贈25萬5900劑疫苗、斯洛伐克贈16萬劑疫苗、捷克贈3萬劑疫苗。
國民外交協會台南市會會長郭振東表示，如今疫情逐漸解封，該會決定舉辦感恩活動，表達台南市民感謝國際友邦適時援助國家的誠摯感激之情，國民外交協會台南市會首度以民間社團角色，邀請有美國、日本、波蘭等國家外交使節代表2天1夜的台南感恩之旅。
各國外交使節今天中午先到台南首廟天壇參廟、接著在天壇旁知名阿霞飯店享用台南特色料理，下午到黑面琵鷺生態展示館與賞鳥亭欣賞台南野鳥之美，晚間在晶英酒店舉行感恩晚會，國民外交協會台南市會將頒感謝狀與獎盃給各國使節；台南市長黃偉哲也將出席當面致謝。
南市文化局 5 人管絃樂團將演奏民謠，讓各國音樂文化交流、融合，明日安排各國使節造訪白河大仙寺、享用關子嶺特色料理與泡國內特有的泥漿溫泉。
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