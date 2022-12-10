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台灣第一個製鹽工業區 建築變身「安順吉鹽故事館」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市安南區「安順鹽場」是台灣第一個製鹽工業區，台江國家公園管理處整修鹽工社區建築，活化為「安順吉鹽故事館」今天啟用。圖／台南市府提供
台南市安南區「安順鹽場」是台灣第一個製鹽工業區，台江國家公園管理處整修鹽工社區建築，活化為「安順吉鹽故事館」今天啟用。圖／台南市府提供

台南市安南區「安順鹽場」是台灣第一個製鹽工業區，目前仍保留完整的鹽工社區建築，深具歷史價值，台江國家公園管理處活化舊有設施，修繕活化為「安順吉鹽故事館」今天啟用，市長黃偉哲出席啟用典禮，感謝台江國家公園管理處，將鹽場館舍進行整修與運用，用十分有故事性的方式，呈現安順鹽場的歷史與文化。

黃偉哲表示，「安順吉鹽故事館」由台江國家公園管理處進行規畫修繕，作為全新的鹽業文化展示空間與大家見面。啟用典禮還安排了有趣的戶外實境解謎遊戲，帶領參加的民眾、親子跨越時空走入鹽場，了解台灣曬鹽產業的故事。

今日已可看到許多外地的民眾在鹽田周邊散步參觀，在展館聆聽鹽場的歷史故事。

台江國家公園管理處表示，「安順鹽場」是台灣第一個製鹽工業區，自西元1919年闢建至今已百年歷史，見證台灣曬鹽產業巔峰，鹽田停曬後仍保留完整的鹽工社區，四周又被生態保護區所包圍，深具產業歷史與自然生態之價值，因此將鹽場區域的鹽工宿舍及鹽務警察辦公室等空間，進行修繕活化，成為「安順吉鹽故事館」，記錄與推廣台灣鹽業文化與歷史。

配合故事館啟用，台江國家公園管理處也規劃豐富的系列活動，包括戶外實境解謎遊戲、安順鹽場桌遊體驗、半日及全日遊程、環境教育課程(鹽村記憶)及台江假日解說專車(鹽田巡禮線)等，帶領民眾深入認識鹽場生態、文化與產業，適合大、小朋友報名參加。

「安順吉鹽故事館」位在台南市安南區大眾路101巷263號。更多活動資訊請見台江國家公園管理處官網 ，或加入台江國家公園FB粉絲專頁。

台南市安南區「安順鹽場」是台灣第一個製鹽工業區，台江國家公園管理處整修鹽工社區建築，活化為「安順吉鹽故事館」今天啟用。圖／台南市府提供
台南市安南區「安順鹽場」是台灣第一個製鹽工業區，台江國家公園管理處整修鹽工社區建築，活化為「安順吉鹽故事館」今天啟用。圖／台南市府提供
台南市安南區「安順鹽場」是台灣第一個製鹽工業區，台江國家公園管理處整修鹽工社區建築，活化為「安順吉鹽故事館」今天啟用。圖／台南市府提供
台南市安南區「安順鹽場」是台灣第一個製鹽工業區，台江國家公園管理處整修鹽工社區建築，活化為「安順吉鹽故事館」今天啟用。圖／台南市府提供
台南市安南區「安順鹽場」是台灣第一個製鹽工業區，台江國家公園管理處整修鹽工社區建築，活化為「安順吉鹽故事館」今天啟用。圖／台南市府提供
台南市安南區「安順鹽場」是台灣第一個製鹽工業區，台江國家公園管理處整修鹽工社區建築，活化為「安順吉鹽故事館」今天啟用。圖／台南市府提供

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