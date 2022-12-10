快訊

烏克蘭空襲俄境軍事基地 背後有五角大廈默許

影／綠色魔法日台南沙崙登場 黃偉哲呼籲支持綠色環境

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
綠色魔法日台南沙崙登場，市長黃偉哲呼籲支持綠色環境。記者周宗禎／攝影
綠色魔法日台南沙崙登場，市長黃偉哲呼籲支持綠色環境。記者周宗禎／攝影

台南「綠色生活節X綠色魔法日」於下午在歸仁大台南會展中心戶外區登場，現場有結合綠能知識的闖關遊戲，親子一同挑戰拿到限定紀念徽章，帶回「魔法好禮」。

現場有綠能體驗DIY讓小朋友體驗理解太陽能、風能運作，認識太陽能車、小風車的基礎構造，學習新知還能發揮創意自行繪畫裝飾；主題關卡推出「逃出魔法陣-巨大紙箱迷宮」、「低碳魔法師-趣味丟球」、「能量對對碰-訓練記憶力」、「尋找魔法師-打卡亮點」、「魔法幸運輪盤」，讓闖關成功能獲取「魔法購物金」於綠能量市集消費；還有充氣遊戲區讓小朋友玩，許多家長在旁放風休憩，享受午後時光。

市長黃偉哲、立委王定宇及市議員鄭佳欣、陳皇宇、歸仁區長魏文貴等地方人士參與開幕。

黃偉哲表示，綠色魔法日要讓民眾瞭解很多資源是可循環利用。一塊太陽能板就能供應很多電力，目前台南每年可發電47 .9億度，除天然氣大多是太陽能，太陽能發電過程沒有二氧化碳、不會產生溫室氣體，卻可減少煤炭火力發電，提供綠色優質生活，這也是「台南對環境的綠色承諾」，希望市民與孩子參與寓教於樂，更能認識台南綠色產業，度過快樂的綠色魔法日。

他說，「沙崙智慧綠能科學城」是中央地方合作開發的產業重鎮，鄰近高鐵台南站及台鐵沙崙站，結合高鐵特區都市發展及便捷軌道交通優勢，綠色魔法日破千人潮聚集，很開心民眾透過遊戲認識綠能新知，拉近與綠能科技產業距離。

綠能量市集匯集台南特色低碳美食，邀請民眾放慢腳步逛在地品牌，還有觀賞YOYO家族唱跳、馬戲團、兒童劇團音樂劇、魔術等表演；魔法能量補充站讓民眾登入發票，兌換咖啡或爆米花，消費滿200元可參加魔法扭蛋機抽獎。

綠色魔法日台南沙崙登場，市長黃偉哲呼籲支持綠色環境。記者周宗禎／攝影
綠色魔法日台南沙崙登場，市長黃偉哲呼籲支持綠色環境。記者周宗禎／攝影
綠色魔法日台南沙崙登場，市長黃偉哲呼籲支持綠色環境。記者周宗禎／攝影
綠色魔法日台南沙崙登場，市長黃偉哲呼籲支持綠色環境。記者周宗禎／攝影
綠色魔法日台南沙崙登場，市長黃偉哲呼籲支持綠色環境。記者周宗禎／攝影
綠色魔法日台南沙崙登場，市長黃偉哲呼籲支持綠色環境。記者周宗禎／攝影
綠色魔法日台南沙崙登場，市長黃偉哲呼籲支持綠色環境。記者周宗禎／攝影
綠色魔法日台南沙崙登場，市長黃偉哲呼籲支持綠色環境。記者周宗禎／攝影
綠色魔法日台南沙崙登場，市長黃偉哲呼籲支持綠色環境。記者周宗禎／攝影
綠色魔法日台南沙崙登場，市長黃偉哲呼籲支持綠色環境。記者周宗禎／攝影
綠色魔法日台南沙崙登場，市長黃偉哲呼籲支持綠色環境。記者周宗禎／攝影
綠色魔法日台南沙崙登場，市長黃偉哲呼籲支持綠色環境。記者周宗禎／攝影
綠色魔法日台南沙崙登場，市長黃偉哲呼籲支持綠色環境。記者周宗禎／攝影
綠色魔法日台南沙崙登場，市長黃偉哲呼籲支持綠色環境。記者周宗禎／攝影

台南 法師 高鐵

延伸閱讀

台南議長綠營茶壼風暴 牽涉下屆市長之爭情勢詭譎多變

台南鹽水農會辦「意番好滋味」活動 推廣意麵、鹽地番茄

台南獲民間捐贈7千萬興建公共圖書館 將座落在安南區

台南女中105週年校慶 荷蘭美聲歌手獻唱祝福

相關新聞

朴子市公所發放每位市民千元振興經濟津貼 市民開心小確辛

嘉義縣朴子市綠營執政逾20年，藍營支持無黨現任市長吳品叡連任，市公所今明周休假日，發放每位市民千元防疫振興經濟津貼，市民...

周休玩樂趣／雲林宗教之旅 騎單車與神同行

雲林是宗教文化勝地，每年「迎媽祖」吸引數百萬香客到訪，除了開車前往廟宇參拜，也可騎自行車「與神同行」，從北港朝天宮出發，...

李俊俋為嘉投票造勢晚會 卓榮泰：民進黨需要嘉市勝選這劑強心針

民進黨嘉義市長候選人李俊俋今天晚上於嘉義市東區九華山地藏庵廟前廣場舉辦「為嘉投票 翻轉嘉義」造勢活動，雖然晚上天氣寒涼，...

星度破表！黃敏惠造勢9縣市長現身 喊全嘉義市挺1人

嘉義市長投票前的黃金周末，國民黨9名縣市長當選人合體，連同黨主席朱立倫，一字排開推薦拚連任的市長黃敏惠；黃敏惠壓軸登台，...

朱立倫嘉市站台力挺黃敏惠 「台灣民主勝利重要一戰」

拚連任的嘉義市長黃敏惠今晚在中正公園舉行「攜手同心‧幸福嘉義」晚會，國民黨主席朱立倫與多名黨籍縣市長當選人都站台力挺，現...

侯友宜挺黃敏惠 「旅北50萬嘉義人寄望她」

嘉義市長投票前的黃金周末，國民黨市長黃敏惠今晚在中正公園舉辦「攜手同心 ‧ 幸福嘉義」 晚會，湧入2000人大爆滿，9名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。