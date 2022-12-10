影／綠色魔法日台南沙崙登場 黃偉哲呼籲支持綠色環境

台南「綠色生活節X綠色魔法日」於下午在歸仁大台南會展中心戶外區登場，現場有結合綠能知識的闖關遊戲，親子一同挑戰拿到限定紀念徽章，帶回「魔法好禮」。

現場有綠能體驗DIY讓小朋友體驗理解太陽能、風能運作，認識太陽能車、小風車的基礎構造，學習新知還能發揮創意自行繪畫裝飾；主題關卡推出「逃出魔法陣-巨大紙箱迷宮」、「低碳魔法師-趣味丟球」、「能量對對碰-訓練記憶力」、「尋找魔法師-打卡亮點」、「魔法幸運輪盤」，讓闖關成功能獲取「魔法購物金」於綠能量市集消費；還有充氣遊戲區讓小朋友玩，許多家長在旁放風休憩，享受午後時光。

市長黃偉哲、立委王定宇及市議員鄭佳欣、陳皇宇、歸仁區長魏文貴等地方人士參與開幕。

黃偉哲表示，綠色魔法日要讓民眾瞭解很多資源是可循環利用。一塊太陽能板就能供應很多電力，目前台南每年可發電47 .9億度，除天然氣大多是太陽能，太陽能發電過程沒有二氧化碳、不會產生溫室氣體，卻可減少煤炭火力發電，提供綠色優質生活，這也是「台南對環境的綠色承諾」，希望市民與孩子參與寓教於樂，更能認識台南綠色產業，度過快樂的綠色魔法日。

他說，「沙崙智慧綠能科學城」是中央地方合作開發的產業重鎮，鄰近高鐵台南站及台鐵沙崙站，結合高鐵特區都市發展及便捷軌道交通優勢，綠色魔法日破千人潮聚集，很開心民眾透過遊戲認識綠能新知，拉近與綠能科技產業距離。