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家扶孩童賞川劇歡度周末 縣府促銷弱勢社團年貨
雲林縣府今天在虎尾鎮布袋戲館舉辦「有愛Happy購」身心障礙團體年節禮盒展售會，雲林各身心障礙團體及庇護工場提供年節產品禮盒展售，藉此呼籲大家過年送禮多多選購，用行動支持弱勢。心傳愛關懷協會今天也在北港糖廠舉辦愛心公益園遊會，廣邀家扶400位孩童同歡，縣議員蔡岳儒代表感謝心傳愛關懷協會為家扶孩子帶來驚喜與歡樂。
縣長張麗善說，疫情影響，許多弱勢團體無法擺攤促銷，銷量大受衝擊，明年過年又早，這些弱勢家庭都擔心著明年能否過好年，希望藉由展售帶動大家來用行動支持。
她說，圓夢庇護工場的喜望禮盒、聽語障福利協進會的春日QQ雪花餅禮盒、聲暉協進會的牛軋糖禮盒和金健康庇護農場的樟湖茶禮盒、慶興基金會緣享蘭花場的蘭花組盆，小天使發展協會的手工餅乾禮盒，這些產品都是身心障礙者靠自己力量努力製作而成，展現強韌的生命力及熱忱，值得大家來支持。
民眾可上網搜尋「雲林縣優先採購平台」或逕與各身心障礙團體和庇護工場洽詢，亦可電洽雲林縣政府社會處身心障礙福利科洽詢電話05-5523442陳小姐。
心傳愛關懷協會今天帶來美食攤位讓所有人大快朵頤，樂團、舞蹈、魔術及川劇變臉表演，同時也匯集各界愛心，贈送伴手禮，讓受扶家庭享受熱鬧歡愉的周末假期。
尤其川劇變臉與小朋友「零距離」互動，短時間換20幾張不同臉譜，即使小朋友四眼相對，還是無法找出變臉破綻，直呼神奇。雲林家扶中心主任廖志文感謝心傳愛關懷協會在歲末為北港、水林、四湖、口湖、元長等海線家庭帶來精彩表演，共度周末美好時光。
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