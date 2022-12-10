新港奉天宮國際媽祖文化節 千人藝起踩街創意巧思吸睛

邁入第15年的嘉義縣新港鄉奉天宮國際媽祖文化節，下午首次在新港街面舉行藝術踩街，邀請在地社團及社區阿公阿嬤走出戶外，來自全台23支隊伍和專業表演團隊共襄盛舉，踩街團隊人數超過1500人，華麗陣容，彩妝新港小鎮，非常有看頭。

藝起踩街社區總動員，踩街隊伍由縣長翁章梁、立委陳明文、新港鄉長林茂盛、奉天宮董事長何達煌和地方各界鳴笛出發，參與遊行的隊伍發揮巧思，創意打扮，道具服裝樣樣DIY，點綴出新港五彩繽紛的藍天。

藝術踩街邀請蔡佳吟、黃啟軒（芃芓藝術工作室）、徐瑞陽（Dijia佇這生活）3位青年藝術家，透過媒合進駐安和、西庄（全安醫事C據點）、板頭三個社區, 從發想到製作踩街道具，短短的39小時激發令人意想不到的創意。

2位前雲門舞集舞者邱怡文和林筱倩進駐社區，配合社區發想主題，發展出具有特色的踩街肢體律動。由國立新港藝術高中、新港國中、新港國小、文昌國小及古民國小組成的新港教育聯隊，是超過百人的踩街聯隊，由藝高熱舞社、新港國中及文昌國小國樂社、新港國小舞蹈社團及宋江陣聯合演出精采的大匯演。