快訊

烏克蘭空襲俄境軍事基地 背後有五角大廈默許

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新港奉天宮國際媽祖文化節 千人藝起踩街創意巧思吸睛

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣新港鄉奉天宮國際媽祖文化節，下午首次在新港街面舉行藝術踩街，踩街團隊人數超過1500人，華麗陣容，彩妝新港小鎮，非常有看頭。圖／嘉縣府提供
嘉義縣新港鄉奉天宮國際媽祖文化節，下午首次在新港街面舉行藝術踩街，踩街團隊人數超過1500人，華麗陣容，彩妝新港小鎮，非常有看頭。圖／嘉縣府提供

邁入第15年的嘉義縣新港鄉奉天宮國際媽祖文化節，下午首次在新港街面舉行藝術踩街，邀請在地社團及社區阿公阿嬤走出戶外，來自全台23支隊伍和專業表演團隊共襄盛舉，踩街團隊人數超過1500人，華麗陣容，彩妝新港小鎮，非常有看頭。

藝起踩街社區總動員，踩街隊伍由縣長翁章梁、立委陳明文、新港鄉長林茂盛、奉天宮董事長何達煌和地方各界鳴笛出發，參與遊行的隊伍發揮巧思，創意打扮，道具服裝樣樣DIY，點綴出新港五彩繽紛的藍天。

藝術踩街邀請蔡佳吟、黃啟軒（芃芓藝術工作室）、徐瑞陽（Dijia佇這生活）3位青年藝術家，透過媒合進駐安和、西庄（全安醫事C據點）、板頭三個社區, 從發想到製作踩街道具，短短的39小時激發令人意想不到的創意。

2位前雲門舞集舞者邱怡文和林筱倩進駐社區，配合社區發想主題，發展出具有特色的踩街肢體律動。由國立新港藝術高中、新港國中、新港國小、文昌國小及古民國小組成的新港教育聯隊，是超過百人的踩街聯隊，由藝高熱舞社、新港國中及文昌國小國樂社、新港國小舞蹈社團及宋江陣聯合演出精采的大匯演。

安和社區從西遊記發想，有唐三藏、孫悟空、沙悟淨、孔雀公主及蜘蛛精大偶，與林筱倩老師編創出安和嬉遊記肢體律動；西庄社區及全安醫事C據點延續踩街主題-眾神派對，發想出香客拜拜會準備的水果，由阿公阿嬤親手縫製蘋果、葡萄和鳳梨水果裝；板頭社區以長天宮奉祀的南極仙翁為主題，製作白鶴道具，搭配肢體律動與邱怡文老師發展出「有~鶴（好）舞」。

嘉義縣新港鄉奉天宮國際媽祖文化節，下午首次在新港街面舉行藝術踩街，踩街團隊人數超過1500人，華麗陣容，彩妝新港小鎮，非常有看頭。圖／嘉縣府提供
嘉義縣新港鄉奉天宮國際媽祖文化節，下午首次在新港街面舉行藝術踩街，踩街團隊人數超過1500人，華麗陣容，彩妝新港小鎮，非常有看頭。圖／嘉縣府提供
嘉義縣新港鄉奉天宮國際媽祖文化節，下午首次在新港街面舉行藝術踩街，踩街團隊人數超過1500人，華麗陣容，彩妝新港小鎮，非常有看頭。圖／嘉縣府提供
嘉義縣新港鄉奉天宮國際媽祖文化節，下午首次在新港街面舉行藝術踩街，踩街團隊人數超過1500人，華麗陣容，彩妝新港小鎮，非常有看頭。圖／嘉縣府提供
嘉義縣新港鄉奉天宮國際媽祖文化節，下午首次在新港街面舉行藝術踩街，踩街團隊人數超過1500人，華麗陣容，彩妝新港小鎮，非常有看頭。圖／嘉縣府提供
嘉義縣新港鄉奉天宮國際媽祖文化節，下午首次在新港街面舉行藝術踩街，踩街團隊人數超過1500人，華麗陣容，彩妝新港小鎮，非常有看頭。圖／嘉縣府提供
嘉義縣新港鄉奉天宮國際媽祖文化節，下午首次在新港街面舉行藝術踩街，踩街團隊人數超過1500人，華麗陣容，彩妝新港小鎮，非常有看頭。圖／嘉縣府提供
嘉義縣新港鄉奉天宮國際媽祖文化節，下午首次在新港街面舉行藝術踩街，踩街團隊人數超過1500人，華麗陣容，彩妝新港小鎮，非常有看頭。圖／嘉縣府提供
嘉義縣新港鄉奉天宮國際媽祖文化節，下午首次在新港街面舉行藝術踩街，踩街團隊人數超過1500人，華麗陣容，彩妝新港小鎮，非常有看頭。圖／嘉縣府提供
嘉義縣新港鄉奉天宮國際媽祖文化節，下午首次在新港街面舉行藝術踩街，踩街團隊人數超過1500人，華麗陣容，彩妝新港小鎮，非常有看頭。圖／嘉縣府提供
嘉義縣新港鄉奉天宮國際媽祖文化節，下午首次在新港街面舉行藝術踩街，踩街團隊人數超過1500人，華麗陣容，彩妝新港小鎮，非常有看頭。圖／嘉縣府提供
嘉義縣新港鄉奉天宮國際媽祖文化節，下午首次在新港街面舉行藝術踩街，踩街團隊人數超過1500人，華麗陣容，彩妝新港小鎮，非常有看頭。圖／嘉縣府提供

團隊 阿嬤

延伸閱讀

台南後壁菁寮國小112年周年校慶 邀台南教養院師生同慶

推廣銀髮俱樂部先修班 汐止長輩手做草莓大福

新港奉天宮首度千人踩街嘉年華開鑼 明天下午2點開演

新港奉天宮媽祖文化節 10日千人「藝」起踩街

相關新聞

朴子市公所發放每位市民千元振興經濟津貼 市民開心小確辛

嘉義縣朴子市綠營執政逾20年，藍營支持無黨現任市長吳品叡連任，市公所今明周休假日，發放每位市民千元防疫振興經濟津貼，市民...

周休玩樂趣／雲林宗教之旅 騎單車與神同行

雲林是宗教文化勝地，每年「迎媽祖」吸引數百萬香客到訪，除了開車前往廟宇參拜，也可騎自行車「與神同行」，從北港朝天宮出發，...

李俊俋為嘉投票造勢晚會 卓榮泰：民進黨需要嘉市勝選這劑強心針

民進黨嘉義市長候選人李俊俋今天晚上於嘉義市東區九華山地藏庵廟前廣場舉辦「為嘉投票 翻轉嘉義」造勢活動，雖然晚上天氣寒涼，...

星度破表！黃敏惠造勢9縣市長現身 喊全嘉義市挺1人

嘉義市長投票前的黃金周末，國民黨9名縣市長當選人合體，連同黨主席朱立倫，一字排開推薦拚連任的市長黃敏惠；黃敏惠壓軸登台，...

朱立倫嘉市站台力挺黃敏惠 「台灣民主勝利重要一戰」

拚連任的嘉義市長黃敏惠今晚在中正公園舉行「攜手同心‧幸福嘉義」晚會，國民黨主席朱立倫與多名黨籍縣市長當選人都站台力挺，現...

侯友宜挺黃敏惠 「旅北50萬嘉義人寄望她」

嘉義市長投票前的黃金周末，國民黨市長黃敏惠今晚在中正公園舉辦「攜手同心 ‧ 幸福嘉義」 晚會，湧入2000人大爆滿，9名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。