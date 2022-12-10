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朴子市公所發放每位市民千元振興經濟津貼 市民開心小確辛
嘉義縣朴子市綠營執政逾20年，藍營支持無黨現任市長吳品叡連任，市公所今明周休假日，發放每位市民千元防疫振興經濟津貼，市民開心領取，許多市民說，剛好晚間逛夜市拿來花用，千元小確辛。
市長吳品叡視察發放情形，問候市民，市民排隊秩序良好，吳品叡說，市公所有感疫情期間，造成市民生活不便，購買防疫物資造成額外經濟負擔。今明兩天在各里發放，振興經濟津貼每人千元。
全市人數4萬793人，發放金額4079萬3千元，當天無法領取者，請在12日至16日至公所領取，16日下午4點30分截止（時間內未領取者視同放棄）。
吳品叡表示，全市普發千元是當初針對防疫補貼金發放原意，經代表會多次討論後，決議11月24日後再行發放，完成全市人口造冊，今天發放，凡於11月4日設籍、出生者皆可領取現金千元。感謝市民代表會支持，也感謝所有參與發放工作的里長、志工及公所同仁們的辛勞付出，才讓整個發放作業得以順利進行。
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