朴子市公所發放每位市民千元振興經濟津貼 市民開心小確辛

嘉義縣朴子市綠營執政逾20年，藍營支持無黨現任市長吳品叡連任，市公所今明周休假日，發放每位市民千元防疫振興經濟津貼，市民開心領取，許多市民說，剛好晚間逛夜市拿來花用，千元小確辛。

市長吳品叡視察發放情形，問候市民，市民排隊秩序良好，吳品叡說，市公所有感疫情期間，造成市民生活不便，購買防疫物資造成額外經濟負擔。今明兩天在各里發放，振興經濟津貼每人千元。

全市人數4萬793人，發放金額4079萬3千元，當天無法領取者，請在12日至16日至公所領取，16日下午4點30分截止（時間內未領取者視同放棄）。