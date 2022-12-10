六房媽祖「令旗」助攻弱勢年菜 民眾熱烈響愛

雲林縣復健青年協進會連續8年為身障弱勢家庭及獨居老人募集年菜，近2年募集時程受疫情影響都拉長，過程艱辛，直到過年前才好不容易達標，明年年菜在六房媽斗六大北勢紅壇爐主曾俊白與管委會力挺下，今上午已募集二分之一，希望疫情緩和及媽祖的加持下，能如期在1月15日將200組年菜送至家戶手中。

疫情影響經濟，波及到不少長年捐助社會福利機構的企業主或民眾，以致善款及物資募集變得比以往艱辛，然而，年菜對身障弱勢家庭及獨居老人而言，是一份求之不得到幸福期待。

復健青年協進會總幹事林金順說，六房媽斗六大北勢紅壇今天提供100份限量六房媽祖加持的迷你令旗、紅包袋，送給響應民眾，每認購1組即贈送1份，活動展開未滿2小時就贈罄，書法名家黃登仕、吳培欽也揮毫義賣春聯，民眾參與熱烈，心意令人感動。