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六房媽祖「令旗」助攻弱勢年菜 民眾熱烈響愛

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
六房媽斗六大北勢紅壇今天提供百份限量六房媽祖加持的迷你令旗、紅包袋送給響應民眾，活動展開未滿2小時就贈罄，參與程度熱烈。記者陳苡葳／攝影
六房媽斗六大北勢紅壇今天提供百份限量六房媽祖加持的迷你令旗、紅包袋送給響應民眾，活動展開未滿2小時就贈罄，參與程度熱烈。記者陳苡葳／攝影

雲林縣復健青年協進會連續8年為身障弱勢家庭及獨居老人募集年菜，近2年募集時程受疫情影響都拉長，過程艱辛，直到過年前才好不容易達標，明年年菜在六房媽斗六大北勢紅壇爐主曾俊白與管委會力挺下，今上午已募集二分之一，希望疫情緩和及媽祖的加持下，能如期在1月15日將200組年菜送至家戶手中。

疫情影響經濟，波及到不少長年捐助社會福利機構的企業主或民眾，以致善款及物資募集變得比以往艱辛，然而，年菜對身障弱勢家庭及獨居老人而言，是一份求之不得到幸福期待。

復健青年協進會總幹事林金順說，六房媽斗六大北勢紅壇今天提供100份限量六房媽祖加持的迷你令旗、紅包袋，送給響應民眾，每認購1組即贈送1份，活動展開未滿2小時就贈罄，書法名家黃登仕、吳培欽也揮毫義賣春聯，民眾參與熱烈，心意令人感動。

林金順表示，明年年菜菜單有油飯、香菇雞、糖醋魚、腿庫及白蝦共5道海陸菜色，預計募集200組，欲響應的民眾1月10日前可向雲林縣復健青年協進會05-5341940洽詢，1月15日前將由20多名社工分頭發放至各受贈家戶，讓112年愛心年菜不中斷。

六房媽斗六大北勢紅壇今天提供百份限量六房媽祖加持的迷你令旗、紅包袋送給響應民眾，活動展開未滿2小時就贈罄，參與程度熱烈。記者陳苡葳／攝影
六房媽斗六大北勢紅壇今天提供百份限量六房媽祖加持的迷你令旗、紅包袋送給響應民眾，活動展開未滿2小時就贈罄，參與程度熱烈。記者陳苡葳／攝影
雲林縣復健青年協進會今天展開112愛心年菜募集活動，六房媽111-112大北勢紅壇爐主曾俊白（左）以媽祖之名敲響愛的第一聲。記者陳苡葳／攝影
雲林縣復健青年協進會今天展開112愛心年菜募集活動，六房媽111-112大北勢紅壇爐主曾俊白（左）以媽祖之名敲響愛的第一聲。記者陳苡葳／攝影
雲林縣復健青年協進會今天展開112愛心年菜募集活動，預計1月10日募集200組，歡迎民眾踴躍響應。記者陳苡葳／攝影
雲林縣復健青年協進會今天展開112愛心年菜募集活動，預計1月10日募集200組，歡迎民眾踴躍響應。記者陳苡葳／攝影

年菜 獨居老人 復健

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