聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南鹽水農會辦「意番好滋味」活動 推廣意麵、鹽地番茄
台南市鹽水區農會今天舉辦「鹽水現風華．意番好滋味」活動，市長黃偉哲向各地民眾推薦鹽水意麵、鹽地番茄好滋味。
黃偉哲表示，鹽水是有悠久歷史文化及農業特色小鎮，富有在地特色的鹽地番茄與鹽水意麵在農會推廣下不但保有好味道，也創新了不同風貌商品及品牌，希望遊客漫步這座小鎮，能感受鹽水的古樸與創新的迷人風華。
農業局長李建裕表示，南市食用番茄種植面積約有492公頃，鹽水種植面積約178公頃，是南市最大產區。鹽水最廣為人知的鹽地「帥哥番茄」，酸甜適中且富纖維，鮮果營養可口也商品化製成富有獨特口感果乾，是農會明星商品之一。
農會為鼓勵農友提高種植品質，去年開始辦理小果番茄評鑑比賽，參賽番茄除須無農藥檢出，更就口感、甜度外觀等指標品評，為鹽水番茄產業創造農友安全用藥、保障消費者食用安全與強化農會產品品牌正向循環，穩定農民收益。
鹽水農會自製的鹽水意麵採在地原料遵循傳統工法，以全鴨蛋入料及日曬，製作出香味特殊的意麵，近年推出波浪狀的寬版日曬意麵，也是熱門商品。今年為素食者研發推出不加蛋「日曬意麵-素食寬麵」，以香菇風味調味，讓茹素的消費者也可享用鹽水意麵的好滋味。
農業局農會輔導科長王仁志表示，鹽水農會2天活動提供道地鹽水意麵、鹽地小番茄及在地蔬食料理品嚐，另有舞蹈表演、DIY手作、食農體驗、傳統技藝展演、街頭藝人表演等系列活動，歡迎大家一起同樂體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言