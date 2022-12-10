影／不忘本 南紡購物董座「認養故鄉」760萬慰弱勢

南紡購物中心董事長侯博明事業有成不忘本「認養故鄉」，今天再捐760萬慰問故鄉北門區弱勢、配合物價波動今年加發1千元、每人3千元共2410人受惠。侯博明呼籲全台企業家都能「認養故鄉」、幫助鄉親，社會也會更祥和。

侯博明是侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人，今天再回故鄉北門二重港仁安宮發放冬令慰問金，累計基金會今年在故鄉慈善捐助金額達1695萬元。

上午基金會在二重港仁安宮舉辦第12年冬令慰問活動，侯博明叮嚀長輩注意保暖並保重身體，大批民眾鼓掌歡迎。

民國100年起侯永都基金會每年12月都在故鄉北門區二重港辦冬令慰問活動，發放對象為北門、學甲、將軍三區低收入戶及身障人士。12年來基金會已發放冬令慰問金5065萬元，受益人數高達21029人次；基金會表示，因多年來發放成效良好，逐年擴大照顧範圍，增加發放人數及金額。基金會平時也進行急難救助，歷年累計金額約1282萬元，受益人數約1342人次。

基金會表示，平日也在故鄉投入公益活動，今年前10月已發放平常急難救助金122萬元，114人次受惠；春秋兩季發放約14萬元平安米，端午節及重陽節則發放10萬元敬老金。基金會平時熱心照顧故鄉孩童，今年已捐助北門區文山國小雨利館經費160萬元、兒童福利金30萬元，以及北門國小中央廚房經費100萬元，也捐500萬善款協助辦理宗教慈善救濟事務。