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台南白河偏鄉子弟捐1億元蓋張慶芳圖書館 明年3月啟用

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市白河區張慶芳紀念圖書館設在白河國小校園內，也方便學童閱讀。圖／台南市圖書提供
台南市白河區張慶芳紀念圖書館設在白河國小校園內，也方便學童閱讀。圖／台南市圖書提供

台南市民間捐贈的第一座公共圖書館白河區張慶芳紀念圖書館終於完工，目前驗收中，預計明年3月啟用，令人感動的這是白河旅外日大漁業集團董事長張志育回饋家鄉，以父親張慶芳名義捐贈1億元興建，與白河國小校園共構建築美侖美奐，市圖指出，目前全市有45座公共圖書館，環境改善後也推動借閱能量，今年借書量可望突破900萬冊。

張慶芳紀念圖書館新建工程案，基地位在白河國小校園北側，為地上3層的建築物，1樓為樂齡區、兒童區、親子視聽區及大階梯活動區，2樓為主題書區、個人視聽區及大型會議室等，3樓為開架閱覽區，歷經10次流標，於第11次總算決標，在地方期待下，總算可在明年3月開館。

市圖表示，張慶芳紀念圖書館毗鄰白河國小校區，通往校園有專屬的大門，方便學生進來閱讀及看影片、借用平板等設備，另鄰馬路也有大門供一般民眾進出，未來白河區圖書館就併入張慶芳紀念圖書館，原有館員及藏書會移入，並編列預算添購書籍。

「令人感動的是張慶芳家族對白河的愛，捐贈1億元信任市府團隊運作」，市圖指出，張慶芳紀念圖書館外觀以「蓮田上的知識方舟」為設計概念，建築美侖美奂，一定會好好使用這個場域，除了提供最好的閱覽環境，也可以和區公所結合辦活動，因偏鄉缺少大型商場及書店，圖書館可扮演提供閱讀、舉辦活動及資訊中心等的功能。

張志育是白河區河東里子弟，年輕時到高雄拚事業，從事遠洋魷釣業致富，曾經擔任台灣區魷魚公會理事長，現為日大漁業集團董事長，他父親張慶芳生前是河東里一間廟宇的主委，熱心地方公益，遺言交代要回饋故鄉。2016年11月26日，張志育在父親過世後百日的隔日，捐贈1億元給白河區公所興建圖書館，同時捐贈一輛廂型車，作為老人醫療專車，如今終於達成父親造福故鄉的遺願。

台南市白河區張慶芳紀念圖書館已完工預計明年3月啟用。圖／台南市圖書提供
台南市白河區張慶芳紀念圖書館已完工預計明年3月啟用。圖／台南市圖書提供
台南市白河區張慶芳紀念圖書館內部空間明亮寬敞。圖／台南市圖書提供
台南市白河區張慶芳紀念圖書館內部空間明亮寬敞。圖／台南市圖書提供
台南市白河區張慶芳紀念圖書館內部空間明亮寬敞。圖／台南市圖書提供
台南市白河區張慶芳紀念圖書館內部空間明亮寬敞。圖／台南市圖書提供

圖書館 白河 建築

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