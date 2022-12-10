台南白河偏鄉子弟捐1億元蓋張慶芳圖書館 明年3月啟用

台南市民間捐贈的第一座公共圖書館，白河區張慶芳紀念圖書館終於完工，目前驗收中，預計明年3月啟用，令人感動的這是白河旅外日大漁業集團董事長張志育回饋家鄉，以父親張慶芳名義捐贈1億元興建，與白河國小校園共構建築美侖美奐，市圖指出，目前全市有45座公共圖書館，環境改善後也推動借閱能量，今年借書量可望突破900萬冊。

張慶芳紀念圖書館新建工程案，基地位在白河國小校園北側，為地上3層的建築物，1樓為樂齡區、兒童區、親子視聽區及大階梯活動區，2樓為主題書區、個人視聽區及大型會議室等，3樓為開架閱覽區，歷經10次流標，於第11次總算決標，在地方期待下，總算可在明年3月開館。

市圖表示，張慶芳紀念圖書館毗鄰白河國小校區，通往校園有專屬的大門，方便學生進來閱讀及看影片、借用平板等設備，另鄰馬路也有大門供一般民眾進出，未來白河區圖書館就併入張慶芳紀念圖書館，原有館員及藏書會移入，並編列預算添購書籍。

「令人感動的是張慶芳家族對白河的愛，捐贈1億元信任市府團隊運作」，市圖指出，張慶芳紀念圖書館外觀以「蓮田上的知識方舟」為設計概念，建築美侖美奂，一定會好好使用這個場域，除了提供最好的閱覽環境，也可以和區公所結合辦活動，因偏鄉缺少大型商場及書店，圖書館可扮演提供閱讀、舉辦活動及資訊中心等的功能。