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台南白河偏鄉子弟捐1億元蓋張慶芳圖書館 明年3月啟用
台南市民間捐贈的第一座公共圖書館，白河區張慶芳紀念圖書館終於完工，目前驗收中，預計明年3月啟用，令人感動的這是白河旅外日大漁業集團董事長張志育回饋家鄉，以父親張慶芳名義捐贈1億元興建，與白河國小校園共構建築美侖美奐，市圖指出，目前全市有45座公共圖書館，環境改善後也推動借閱能量，今年借書量可望突破900萬冊。
張慶芳紀念圖書館新建工程案，基地位在白河國小校園北側，為地上3層的建築物，1樓為樂齡區、兒童區、親子視聽區及大階梯活動區，2樓為主題書區、個人視聽區及大型會議室等，3樓為開架閱覽區，歷經10次流標，於第11次總算決標，在地方期待下，總算可在明年3月開館。
市圖表示，張慶芳紀念圖書館毗鄰白河國小校區，通往校園有專屬的大門，方便學生進來閱讀及看影片、借用平板等設備，另鄰馬路也有大門供一般民眾進出，未來白河區圖書館就併入張慶芳紀念圖書館，原有館員及藏書會移入，並編列預算添購書籍。
「令人感動的是張慶芳家族對白河的愛，捐贈1億元信任市府團隊運作」，市圖指出，張慶芳紀念圖書館外觀以「蓮田上的知識方舟」為設計概念，建築美侖美奂，一定會好好使用這個場域，除了提供最好的閱覽環境，也可以和區公所結合辦活動，因偏鄉缺少大型商場及書店，圖書館可扮演提供閱讀、舉辦活動及資訊中心等的功能。
張志育是白河區河東里子弟，年輕時到高雄拚事業，從事遠洋魷釣業致富，曾經擔任台灣區魷魚公會理事長，現為日大漁業集團董事長，他父親張慶芳生前是河東里一間廟宇的主委，熱心地方公益，遺言交代要回饋故鄉。2016年11月26日，張志育在父親過世後百日的隔日，捐贈1億元給白河區公所興建圖書館，同時捐贈一輛廂型車，作為老人醫療專車，如今終於達成父親造福故鄉的遺願。
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