台南獲民間捐贈7千萬興建公共圖書館 將座落在安南區

財團法人李科永文教基金會捐贈7千萬元興建李科永紀念圖書館，台南市公共圖書館再加1座，市長黃偉哲與李科永文教基金會董事長李鵬雄正式簽約後，也啟動興建作業，預計興建在人口新興區的安南區，正進行尋找適合地點中，台南市獲民間捐贈最大一筆是1億元的白河區張慶芳紀念圖書館，預計明年3月開幕，讓台南書香城新再進一步。

市長黃偉哲表示，非常感謝李董事長代表李科永基金會給台南市一個最好的禮物，就是第10座的李科永紀念圖書館能夠落腳在臺南，對於台南市185萬市民是一個最好的耶誕禮物，也是最好的新年賀禮，南市府會把這筆費用做有效、最快速的運用，在最短的時間內，讓李科永紀念圖書館能夠矗立在市民的面前，最後也感謝大家共同的關心，促成這件好事、美事及善事。

黃偉哲說，台南市是文化首都、書香城市，2021年市民平均借閱冊數為4.08冊，遠高於全國的2.98冊，閱讀力成績亮眼，獲整體閱讀力表現績優城市獎。永康新總館開館後，被網路評為「此生必去人氣圖書館」，中西區圖書館於今年9月重新開館啟用，被網友譽為「全台最美古蹟圖書館」。良好的閱讀空間，可以有效提升市民造訪圖書館的意願。

台南市公共圖書館目前計有45館，本次新建李科永紀念圖書館，預計設在安南區適合地點，在公園周邊興建，搭配公園樹木，將閱讀由室內延伸到戶外，後續會再依市民需求，就建築物外觀、館藏、空間及服務等作細部規畫，讓李科永紀念圖書館成為地區亮點，推動台南市閱讀風氣。

市府表示，安南區現有圖書館是位在區公所後棟，現有建築及空間不敷使用，另有土城圖書館但地點較偏遠，考量安南區近年來建案多，新移入人口也多，不少是年輕夫妻上班族，對圖書館需求高，因此以安南區為優先考量，以現有物價估算圖書館要1億元才能蓋得起來，不足經費由市府編列預算。

台南市李科永紀念圖書館由財團法人李科永文教基金會董事長李鵬雄、李振揚、李振宇等3人捐資給7000萬元給台南市政府。李科永為苗栗縣竹南鎮人，早年在羅東經營木材事業，感念兒時學習辛苦及社會溫馨，事業有成後，熱心奉獻於教育，已在多縣市捐資興建圖書館。

台南市第一座民間捐贈公共圖書館是白河子弟遠洋漁業企業家張志育，為回饋鄉里以父親張慶芳名義捐贈1億元興建紀念圖書館，目前已經完工驗收中，預計明年3月啟用。