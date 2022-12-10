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高跟鞋教堂海景公園受抽水站施工衝擊 觀光受創 承租業叫苦

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂去年整修完工，海景公園煥然一新，承租的所羅門國際公司投資營運，因停車場用地縣府抽水站工程施工，停車位大幅縮減，業者叫苦。圖／讀者提供
嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂去年整修完工，海景公園煥然一新，承租的所羅門國際公司投資營運，因停車場用地縣府抽水站工程施工，停車位大幅縮減，業者叫苦。圖／讀者提供

觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處，打造嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂，營造成結婚產業情人打卡景點，去年整修完工，海景公園煥然一新，承租的所羅門國際公司投資營運，遭遇疫情，最近又因停車場用地縣府抽水站工程施工，停車位大幅縮減，加上咖啡館防漏工程未修復妥善，業者叫苦，陳情雲嘉南濱管理處減免租金。

承租經營的業者說，疫情緩和，觀光逐漸恢復，耶誕節、跨年元旦、新春觀光旺季將到，但受抽水站施工衝擊，百餘個車位剩26個，大型活動難舉辦，加上雲嘉南濱管理處施作的咖啡館防漏工程未修復好，造成漏水，影響營業。

業者無奈說，高跟鞋教堂採OT方式招標經營，公司得標投資數百萬元資金，每年支付150萬元租金，卻碰上不可歸責自己的因素營運發生困難，希望雲嘉南濱管理處協助解決停車及漏水問題，減免租金，減少損失。

雲嘉南濱管理處說，已在海景公園附近，找到合適停車場用地，完成設計規畫上網招標，防漏工程也會施做，疫情期間已減免租金，不再減免，配合提供用地給縣府施做抽水站大地排水工程；縣府水利處說，抽水站是823水災治水工程，依法取得用地，工程延誤，會盡量加快工程減少衝擊。

雲嘉南濱管理處出租所羅門國際公司經營，連續舉辦3場婚禮婚宴，讓高跟鞋教堂成為海濱婚禮亮點，所羅門公司增設遊園嘟嘟車、親子遊樂設施等，提供遊客更多元休閒，整修後的高跟鞋教堂園區，不只是拍照打卡景點，還可租借場地在此 辦婚禮婚宴，賓客在夕陽下吹海風、觀賞高跟鞋教堂、聆聽音樂，高跟鞋教堂打上五彩燈光，自然及景觀美景，加上燈光氣氛，讓賓客邊享用美食，感受海濱浪漫氣氛。

嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂去年整修完工，海景公園煥然一新，承租的所羅門國際公司投資營運，咖啡館防漏工程未修復妥善，業者叫苦。圖／讀者提供
嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂去年整修完工，海景公園煥然一新，承租的所羅門國際公司投資營運，咖啡館防漏工程未修復妥善，業者叫苦。圖／讀者提供
嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂去年整修完工，海景公園煥然一新，承租的所羅門國際公司投資營運，因停車場用地縣府抽水站工程施工，停車位大幅縮減，業者叫苦。圖／讀者提供
嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂去年整修完工，海景公園煥然一新，承租的所羅門國際公司投資營運，因停車場用地縣府抽水站工程施工，停車位大幅縮減，業者叫苦。圖／讀者提供
嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂去年整修完工，海景公園煥然一新，承租的所羅門國際公司投資營運，咖啡館防漏工程未修復妥善，業者叫苦。圖／讀者提供
嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂去年整修完工，海景公園煥然一新，承租的所羅門國際公司投資營運，咖啡館防漏工程未修復妥善，業者叫苦。圖／讀者提供

高跟鞋教堂 咖啡館 疫情

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