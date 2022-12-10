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回嘉幹嘛？ 嘉人的社會創新之夜嘉義版忘憂森林魚寮遺址登場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣人力發展所與縣內民間團隊組成的「山海嘉義平台」，昨晚在魚寮遺址森林舉辦「回嘉幹嘛-嘉人的社會創新之夜」。圖／嘉縣人發所提供
嘉義縣人力發展所與縣內民間團隊組成的「山海嘉義平台」，昨晚在魚寮遺址森林舉辦「回嘉幹嘛-嘉人的社會創新之夜」。圖／嘉縣人發所提供

嘉義縣人力發展所與縣內民間團隊組成的「山海嘉義平台」，昨晚在魚寮遺址森林舉辦「回嘉幹嘛-嘉人的社會創新之夜」，進行年度成果分享交流，在著名落羽松水岸森林魚寮遺址舉行分享會，是魚寮首次夜間對外開放。

活動有大林好、六腳青實驗事等10多個團隊、上百位民眾參與。縣府副縣長劉培東、中華文化總會秘書長李厚慶出席參加。人力發展所長郭凱迪表示，人發所為了協助社會創新、公共事務團隊，舉辦許多培訓。7月，人發所邀請參與課程夥伴組成「山海嘉義平台」，作為凝聚共識、互相合作的基礎。

「大林好」共同創辦人王雅玲表示，透過不同領域在地團隊分享，凝聚返鄉的力量，達到一群人才能走得遠的理念。「六腳青實驗事」Jolie說，這次活動讓嘉義地方創生夥伴能有機會發聲，簡報各自返鄉後做了什麼，還有對於未來想像，彼此之間也有了一起繼續向前的動力。

魚寮遺址是嘉縣最重要的史前遺址，在縣府和道將圳文化學會等單位、當地里民鐘柏州等人打拚15年之後，魚寮遺址的落雨松和清澈的湖泊已成為打卡熱點，道將圳協會理事長楊清樑等人奔走，前2年促成台灣交響樂團在遺址辦森林音樂會，當地配合水環境，栽植成排落羽松，加上清澈湖泊，營造成為「嘉義版忘憂森林」。

嘉義縣人力發展所與縣內民間團隊組成的「山海嘉義平台」，昨晚在魚寮遺址森林舉辦「回嘉幹嘛-嘉人的社會創新之夜」。圖／嘉縣人發所提供
嘉義縣人力發展所與縣內民間團隊組成的「山海嘉義平台」，昨晚在魚寮遺址森林舉辦「回嘉幹嘛-嘉人的社會創新之夜」。圖／嘉縣人發所提供
嘉義縣人力發展所與縣內民間團隊組成的「山海嘉義平台」，昨晚在魚寮遺址森林舉辦「回嘉幹嘛-嘉人的社會創新之夜」。圖／嘉縣人發所提供
嘉義縣人力發展所與縣內民間團隊組成的「山海嘉義平台」，昨晚在魚寮遺址森林舉辦「回嘉幹嘛-嘉人的社會創新之夜」。圖／嘉縣人發所提供
嘉義縣人力發展所與縣內民間團隊組成的「山海嘉義平台」，昨晚在魚寮遺址森林舉辦「回嘉幹嘛-嘉人的社會創新之夜」。圖／嘉縣人發所提供
嘉義縣人力發展所與縣內民間團隊組成的「山海嘉義平台」，昨晚在魚寮遺址森林舉辦「回嘉幹嘛-嘉人的社會創新之夜」。圖／嘉縣人發所提供

遺址 嘉義 團隊

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