水情吃緊 嘉南地區明年一期稻作實施全面節水

今天經濟部召開旱災經濟部災害緊急應變小組第二次會議，中央評估目前台南主要水庫如曾文-烏山頭水庫水位偏低，無法完全供應嘉南地區明年一期作所需用水，加上南部區域枯水期降雨有限，為避免後續稻作可能無法收成，且需兼顧南部明年7月底前公共用水需求，決議嘉南灌區含曾文，烏山頭，白河水庫灌區明年一期稻作實施全面節水，實施區農民及相關產業損失給予補助，其餘全台各地供灌用水仍審慎樂觀，明年一期作可正常供灌。

台南市府表示，南部區域主要水庫集水區下半年整體降雨量僅為歷年同期平均值4-7成，主要水庫如曾文水庫及烏山頭水庫合併蓄水量約2億立方公尺及蓄水率偏低為34%，經中央評估臺南地區水情較為嚴峻，有必要加大節水力道，已於12月2日起水情燈號調整為減壓供水黃燈，除了民生用水夜間減壓供水外，市府已通知所屬單位停止所管轄噴水池、沖洗外牆等非急需或非必要用水，持續擴大使用回收水並加強宣導節約用水。

持續擴大使用回收水，經統計每日取用約4300噸，用於洗街車用水、公園及道路分隔島矮灌澆灌、公共工程工地灑水抑制揚塵、機關廳舍園區清潔澆灌等，從市府帶頭做起使用回收水，以有效節省自來水用量。

市府表示，永康水資中心預計12月16日正式供水南科園區，每日達8,000噸、安平水資中心預計112年2月每日供水1萬噸，預期未來113年台南市每日將可供應達6.3萬噸再生水，滿足台南產業需求也提升水資源的循環利用。

市府表示，中央氣象局預估明年5月豐水期前降雨甚少，水情改善機率極低，經與會單位研議目前曾文、烏山頭水庫蓄水量，無法滿足明年嘉南灌區一期稻作所需用水。