影╱歌迷有福了！荷蘭美聲馬丁賀肯斯3度來台南獻唱5場次

曾獲荷蘭好聲音冠軍，後成為國際知名美聲歌手的馬丁賀肯斯（Martin Hurkens），近日應市長黃偉哲邀請再訪台南，台南市政府今天在南紡購物中心舉辦馬丁來台後首場宣傳記者會，以「You Riase Me Up」一曲與歌迷們熱情打招呼。馬丁將在「2023台南市耶誕跨年系列活動」有多場演出，用優美歌聲陪伴歌迷度過12月。

市府公布馬丁來訪台南有多場表演，除12月10日於南紡購物中心舉辦首場演唱會，12月11日、18日於新營文化中心廣場均有演出，另外也將參與17日於鹽水月之美術館特展點燈，24日市府西側廣場的耶誕演唱會。

黃偉哲表示，馬丁剛來到台灣不久，就馬不停蹄的參加許多活動，早上到訪台南女中，中午則迫不及待，要跟台南民眾分享明天晚上開唱的好消息。黃偉哲感謝南紡與統一集團大力支持藝文活動，他也提到明天12月10日是世界人權日，希望民眾能前來聆聽馬丁的歌聲，感受歌聲的療癒，也感受台南的熱情與溫暖。

黃偉哲指出，南市府於2019、2020年底的耶誕跨年活動，曾邀請馬丁賀肯斯來台南演出，優美的歌聲深入人心，許多歌迷至今念念不忘，向市府表達希望能再度邀請馬丁賀肯斯來台南。本年度南市府舉辦「2023台南市耶誕跨年系列活動」，特地向他再度提出邀約，因此才在睽違兩年後再度訪問台南。

黃偉哲今天將台南當季特產水果哈密瓜，送給馬丁品嘗。黃偉哲強調，荷蘭的代表色為橘色，而橘色果肉的哈密瓜是將軍和七股區的特產，口感脆甜，是年節期間最受歡迎的水果，希望能以哈密瓜祝賀馬丁在台南期間的演出順利，南市府也準備了豐富的行程，要帶領馬丁走訪台南的美食美景，希望未來能邀約更多國際友人來台南。

荷蘭美聲馬丁賀肯斯Martin Hurkens再度應邀來台南獻唱。記者吳淑玲／攝影 荷蘭美聲馬丁賀肯斯Martin Hurkens再度應邀來台南獻唱。記者吳淑玲／攝影 荷蘭美聲馬丁賀肯斯Martin Hurkens（右三）再度應邀來台南獻唱。記者吳淑玲／攝影 荷蘭美聲馬丁賀肯斯Martin Hurkens再度應邀來台南獻唱，市長黃偉哲在記者會送上台南特產的哈密瓜歡迎。記者吳淑玲／攝影