快訊

鮑魚聞人鍾文智被控炒TDR 聲請專家證人出庭鑑定

虎尾眷村再現記憶 防空洞數位體驗

中央社／ 雲林縣9日電

「眷念村天－虎尾眷村再造歷史場域數位策展」明天下午開幕，雲林縣長張麗善今天先到虎尾建國一村大型碉堡式防空洞體驗MR沉浸劇場、VR遊戲，認識眷村過往的生活樣貌與與故事，感受其蛻變。

張麗善表示，文化觀光處積極向文化部爭取「再造歷史現場」經費補助，今年度執行虎尾建國一村庚、辛等6棟建物修復及再利用調查研究，並透過調查研究內容更新大型碉堡式防空洞內的數位策展與VR體驗，讓民眾體驗眷村的文化，回顧以前的榮景。

有別於2020年開放的防空洞二戰美軍轟炸體驗劇情與戰後空軍電台模擬，今年度MR沉浸式劇場將虎尾建國眷村從日治時代、戰後空軍眷村以及近年文資保存運動等各時期納入，VR遊戲更是帶入二戰電報通訊的緊張氛圍與提高體驗互動性，將提供來訪遊客有更全面的歷史觀與遊戲體驗。

雲林縣府文化觀光處指出，「眷念村天－虎尾眷村再造歷史場域數位策展」明天下午開幕，主題分別為「眷聲洞影」及「眷念村天」，展出空間包含虎尾建國一村碉堡式大型防空洞內的MR沉浸式劇場、VR體驗區，以及虎尾建國一村6棟眷舍，透過多媒體影像、虛擬實境體驗與實體展示，呈現過往虎尾建國眷村的歷史場景及眷村生活記憶。

虎尾眷村再造協會總幹事魯紜湘表示，明天開幕會上也同時辦理虎尾眷村飲食文化節，民眾可報名體驗眷村菜DIY及逛市集，感受眷村特有的生活氣氛。

眷村 空軍

延伸閱讀

影／2022十大代表字出爐 朱立倫呼籲蔡總統傾聽民意

中選會頒當選證書 張麗善脫口說出這8字眾人笑翻

張麗善「小內閣」異動第一人是她？ 本人發文驚動外界

張麗善連任雲縣府人事小異動 成立交通工務局

相關新聞

周休玩樂趣／雲林宗教之旅 騎單車與神同行

雲林是宗教文化勝地，每年「迎媽祖」吸引數百萬香客到訪，除了開車前往廟宇參拜，也可騎自行車「與神同行」，從北港朝天宮出發，...

高跟鞋教堂海景公園受抽水站施工衝擊 觀光受創 承租業叫苦

觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處，打造嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂，營造成結婚產業情人打卡景點，去年整修完工，海景公園煥然一新...

回嘉幹嘛？ 嘉人的社會創新之夜嘉義版忘憂森林魚寮遺址登場

嘉義縣人力發展所與縣內民間團隊組成的「山海嘉義平台」，昨晚在魚寮遺址森林舉辦「回嘉幹嘛-嘉人的社會創新之夜」，進行年度成...

雲林虎尾眷村再造歷史場域 防空洞VR體驗

雲林縣虎尾眷村再造歷史場域數位策展今天下午在虎尾建國1村開幕，縣長張麗善昨進入大型碉堡及防空洞體驗MR沉浸劇場、VR遊戲...

水情吃緊 嘉南地區明年一期稻作實施全面節水

今天經濟部召開旱災經濟部災害緊急應變小組第二次會議，中央評估目前台南主要水庫如曾文-烏山頭水庫水位偏低，無法完全供應嘉南...

最後一小時留給「有緣份的台南」 台南跨年AKIRA將攜放浪兄弟壓軸登場

12月31日在台南市政府永華市政中心西側廣場舉辦的「台南好YOUNG」跨年晚會，市府今天公布最後一組超級演出嘉賓，由國民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。