快訊

鮑魚聞人鍾文智被控炒TDR 聲請專家證人出庭鑑定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

翁章梁連任與家長會長、校長聯誼 宣示未來4年教育三大目標

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣政府上午在棒棒積木飯店舉辦高中以下學校家長會會長暨校長聯誼，活動主題「感恩有您成就孩子的未來」，縣長翁章梁出席。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府上午在棒棒積木飯店舉辦高中以下學校家長會會長暨校長聯誼，活動主題「感恩有您成就孩子的未來」，縣長翁章梁出席。圖／嘉縣府提供

嘉義縣政府上午在棒棒積木飯店舉辦高中以下學校家長會會長暨校長聯誼，活動主題「感恩有您成就孩子的未來」，縣長翁章梁出席，感謝家長會長成為親師溝通橋樑，協助校務推動，宣示未來教育工作三大目標，分別是智力開發、體力培養及人格教育。

翁章梁競選連任提出十項政見，其中針對教育政策內容：激發教師教學熱情、強化校長專業領導、提升學生多元學習推動AI機器人及雙語課程。翁章梁參加家長會長及校長聯誼會強調，未來縣府將持續關注孩子學習發展，增進教師教育專業，改善教學環境設施設備，積極提升學校教育品質。

翁章梁說，教育工作三大目標，分別是智力開發、體力培養及人格教育；如何透過腦力開發，讓孩童有系統性學習人類社會傳承智慧；學習具備健康身體，讓孩子從小養成運動習慣，維持身體健康機能，透過人格教育讓孩子學習如何在群體生活，與他人合作相處，「智力、體力與人格教育」是嘉義縣未來努力三大目標，未來將與學校共同努力，建立屬於嘉縣系統化教育。

聯誼活動包含警察局反毒反詐騙宣導、衛生局衛教宣導及學生輔導諮商中心親子情緒辨識宣導，嘉縣家長協會理事長盧君昇分享家長會長定位與角色，促進親師間溝通與協調，活化教育。

嘉義縣政府上午在棒棒積木飯店舉辦高中以下學校家長會會長暨校長聯誼，活動主題「感恩有您成就孩子的未來」，縣長翁章梁出席。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府上午在棒棒積木飯店舉辦高中以下學校家長會會長暨校長聯誼，活動主題「感恩有您成就孩子的未來」，縣長翁章梁出席。圖／嘉縣府提供

翁章梁

延伸閱讀

翁章梁選票補貼金額最多 這11名議員鄉鎮長落選人保證金沒收

嘉縣博茶會12月10日登場 名畫「鵲華秋色」襯托時尚

農民節慶祝大會 翁章梁宣布未來4年每年續編億元農業發展基金

翁章梁連任縣府團隊人事安定 綜規處長退休文觀局長下月退休

相關新聞

周休玩樂趣／雲林宗教之旅 騎單車與神同行

雲林是宗教文化勝地，每年「迎媽祖」吸引數百萬香客到訪，除了開車前往廟宇參拜，也可騎自行車「與神同行」，從北港朝天宮出發，...

高跟鞋教堂海景公園受抽水站施工衝擊 觀光受創 承租業叫苦

觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處，打造嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂，營造成結婚產業情人打卡景點，去年整修完工，海景公園煥然一新...

回嘉幹嘛？ 嘉人的社會創新之夜嘉義版忘憂森林魚寮遺址登場

嘉義縣人力發展所與縣內民間團隊組成的「山海嘉義平台」，昨晚在魚寮遺址森林舉辦「回嘉幹嘛-嘉人的社會創新之夜」，進行年度成...

雲林虎尾眷村再造歷史場域 防空洞VR體驗

雲林縣虎尾眷村再造歷史場域數位策展今天下午在虎尾建國1村開幕，縣長張麗善昨進入大型碉堡及防空洞體驗MR沉浸劇場、VR遊戲...

水情吃緊 嘉南地區明年一期稻作實施全面節水

今天經濟部召開旱災經濟部災害緊急應變小組第二次會議，中央評估目前台南主要水庫如曾文-烏山頭水庫水位偏低，無法完全供應嘉南...

最後一小時留給「有緣份的台南」 台南跨年AKIRA將攜放浪兄弟壓軸登場

12月31日在台南市政府永華市政中心西側廣場舉辦的「台南好YOUNG」跨年晚會，市府今天公布最後一組超級演出嘉賓，由國民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。