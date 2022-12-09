翁章梁連任與家長會長、校長聯誼 宣示未來4年教育三大目標

嘉義縣政府上午在棒棒積木飯店舉辦高中以下學校家長會會長暨校長聯誼，活動主題「感恩有您成就孩子的未來」，縣長翁章梁出席，感謝家長會長成為親師溝通橋樑，協助校務推動，宣示未來教育工作三大目標，分別是智力開發、體力培養及人格教育。

翁章梁競選連任提出十項政見，其中針對教育政策內容：激發教師教學熱情、強化校長專業領導、提升學生多元學習推動AI機器人及雙語課程。翁章梁參加家長會長及校長聯誼會強調，未來縣府將持續關注孩子學習發展，增進教師教育專業，改善教學環境設施設備，積極提升學校教育品質。

翁章梁說，教育工作三大目標，分別是智力開發、體力培養及人格教育；如何透過腦力開發，讓孩童有系統性學習人類社會傳承智慧；學習具備健康身體，讓孩子從小養成運動習慣，維持身體健康機能，透過人格教育讓孩子學習如何在群體生活，與他人合作相處，「智力、體力與人格教育」是嘉義縣未來努力三大目標，未來將與學校共同努力，建立屬於嘉縣系統化教育。