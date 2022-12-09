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嘉義博茶會12/10登場 阿里山公路實施交管

中央社／ 嘉義縣9日電

嘉義博茶會明天至18日在中埔鄉金蘭農會分部舉行，預計湧入大量人潮，嘉縣警局將在台18線（阿里山公路）從富裕路至嘉135線路段進行交通疏導管制，請民眾按指示通行。

嘉義縣警察局中埔分局今天發布新聞稿表示，嘉義博茶會地點位於台18線旁，從國道2中埔交流道下，往阿里山方向不到1公里即可抵達，也是民眾到阿里山必經之地。

警方預估嘉義博茶會將吸引大量人車，恐造台18線從富裕路至嘉135線路段大塞車，明天至18日此路段將進行交通管制。

警方表示，台18線往阿里山方向（東行）車輛禁止直接左轉進入博茶會活動會場，從會場欲駛出停車場車輛亦禁止左轉（東行往阿里山方向），另外台18線與嘉135線路口禁止迴轉往博茶會場出入口及旁邊停車場。

警方強調，活動停車場規劃在金蘭農會分部與嘉義縣客家文化會館中間，因停車場車位有限主辦單位另外規劃在富裕路沿線（台18線至五路圓環）設臨時停車場供參加活動民眾停車，並設有交通車接駁。

警方呼籲，參加活動民眾行經該路段時配合警察交通指引，近日要往阿里山的民眾，也可以走台3線接阿里山公路，避開此路段。

阿里山

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