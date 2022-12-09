新港奉天宮首度千人踩街嘉年華開鑼 明天下午2點開演

嘉義縣新港奉天宮國際媽祖文化節今年邁入第15年，有別於往年廟方辦晚會開鑼宣告，鑑於疫情解封，今年廟方首度以千人藝術踩街嘉年華會方式，揭開長達4個多月的媽祖文化節序曲，明天下午2點將於新港公園盛大踩街歡慶登場，藉此趕走疫情間低迷情緒。

昨天新港奉天宮在大殿舉辦藝術踩街宣傳，社區阿公、阿嬤們換上特製蜘蛛裝及物產裝逗趣演出；董事長何達煌表示，感謝縣府長期支持，新港奉天宮國際媽祖文化節才能持續15年，更特別感謝耕興股分有限公司總裁黃文亮挹注藝術踩街經費，讓活動順利推動、更精彩。

新港奉天宮表示，經董監事會議決定以踩街替代傳統晚會，廟方立即邀請藝術家進駐社區，開辦工作坊帶著樂齡長輩發想創作，親手縫製演出服裝，而新港在地的高中、國中及小學5名校長合作提出組成聯隊，將把新港藝術高中熱舞社、新港國中及文昌國小國樂社、新港國小舞蹈社團及宋江陣變成一場精采大匯演。