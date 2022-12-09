聽新聞
test
0:00 / 0:00
新港奉天宮首度千人踩街嘉年華開鑼 明天下午2點開演
嘉義縣新港奉天宮國際媽祖文化節今年邁入第15年，有別於往年廟方辦晚會開鑼宣告，鑑於疫情解封，今年廟方首度以千人藝術踩街嘉年華會方式，揭開長達4個多月的媽祖文化節序曲，明天下午2點將於新港公園盛大踩街歡慶登場，藉此趕走疫情間低迷情緒。
昨天新港奉天宮在大殿舉辦藝術踩街宣傳，社區阿公、阿嬤們換上特製蜘蛛裝及物產裝逗趣演出；董事長何達煌表示，感謝縣府長期支持，新港奉天宮國際媽祖文化節才能持續15年，更特別感謝耕興股分有限公司總裁黃文亮挹注藝術踩街經費，讓活動順利推動、更精彩。
新港奉天宮表示，經董監事會議決定以踩街替代傳統晚會，廟方立即邀請藝術家進駐社區，開辦工作坊帶著樂齡長輩發想創作，親手縫製演出服裝，而新港在地的高中、國中及小學5名校長合作提出組成聯隊，將把新港藝術高中熱舞社、新港國中及文昌國小國樂社、新港國小舞蹈社團及宋江陣變成一場精采大匯演。
為迎新首度媽祖文化節踩街嘉年華會，廟方特別製作限量加油棒，明天中午12點於廟前發放，數量有限索完為止；嘉義縣民雄警分局提醒，由於踩街人數眾多，為保障行車及用路人安全，將於當天中午12點半至晚上6點期間，新港市區街道將進行人車分流交通管制。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言