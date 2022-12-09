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新港奉天宮首度千人踩街嘉年華開鑼 明天下午2點開演

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣新港奉天宮國際媽祖文化節開鑼儀式，今年首度以千人藝術踩街嘉年華會方式揭開序曲，明天下午2點新港公園正式登場。圖／新港奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮國際媽祖文化節開鑼儀式，今年首度以千人藝術踩街嘉年華會方式揭開序曲，明天下午2點新港公園正式登場。圖／新港奉天宮提供

嘉義縣新港奉天宮國際媽祖文化節今年邁入第15年，有別於往年廟方辦晚會開鑼宣告，鑑於疫情解封，今年廟方首度以千人藝術踩街嘉年華會方式，揭開長達4個多月的媽祖文化節序曲，明天下午2點將於新港公園盛大踩街歡慶登場，藉此趕走疫情間低迷情緒。

昨天新港奉天宮在大殿舉辦藝術踩街宣傳，社區阿公、阿嬤們換上特製蜘蛛裝及物產裝逗趣演出；董事長何達煌表示，感謝縣府長期支持，新港奉天宮國際媽祖文化節才能持續15年，更特別感謝耕興股分有限公司總裁黃文亮挹注藝術踩街經費，讓活動順利推動、更精彩。

新港奉天宮表示，經董監事會議決定以踩街替代傳統晚會，廟方立即邀請藝術家進駐社區，開辦工作坊帶著樂齡長輩發想創作，親手縫製演出服裝，而新港在地的高中、國中及小學5名校長合作提出組成聯隊，將把新港藝術高中熱舞社、新港國中及文昌國小國樂社、新港國小舞蹈社團及宋江陣變成一場精采大匯演。

為迎新首度媽祖文化節踩街嘉年華會，廟方特別製作限量加油棒，明天中午12點於廟前發放，數量有限索完為止；嘉義縣民雄警分局提醒，由於踩街人數眾多，為保障行車及用路人安全，將於當天中午12點半至晚上6點期間，新港市區街道將進行人車分流交通管制。

嘉義縣新港奉天宮國際媽祖文化節明天下午2點，首度以千人藝術踩街嘉年華會方式揭開序曲，新港在地學校5名校長提出組成聯隊，將來場精采大匯演。圖／新港奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮國際媽祖文化節明天下午2點，首度以千人藝術踩街嘉年華會方式揭開序曲，新港在地學校5名校長提出組成聯隊，將來場精采大匯演。圖／新港奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮國際媽祖文化節開鑼儀式，今年首度以千人藝術踩街嘉年華會方式揭開序曲，明天下午2點新港公園正式登場，長輩將化身蜘蛛逗趣踩街。圖／新港奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮國際媽祖文化節開鑼儀式，今年首度以千人藝術踩街嘉年華會方式揭開序曲，明天下午2點新港公園正式登場，長輩將化身蜘蛛逗趣踩街。圖／新港奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮國際媽祖文化節開鑼儀式，今年首度以千人藝術踩街嘉年華會方式揭開序曲，明天下午2點新港公園正式登場。圖／新港奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮國際媽祖文化節開鑼儀式，今年首度以千人藝術踩街嘉年華會方式揭開序曲，明天下午2點新港公園正式登場。圖／新港奉天宮提供

新港奉天宮 媽祖 宋江陣

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