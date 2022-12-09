台南市再公布13名酒駕累犯名單 永康、北區人數最多

台南市今天公布第15批酒（毒）駕累犯名單共有13名累犯違規人，累計至今已公布96人。本次公布違規地點分別在永康區3名、北區3名、官田區1名、仁德區1名、歸仁區2名、中西區1名、東區2名，交通局依法公布姓名、照片及違法事實等資訊。其中2人酒駕3次被查獲。

交通局表示，酒駕新法已於今年3月31日上路，依新法規定，酒駕違規除了有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處分外，累犯者還會被公告姓名、照片及違法事實；另外不論車主是否知情，酒駕違規人所使用的車輛牌照依規定必須吊扣2年，等同於車輛在2年間都無法使用。

交通事件裁決中心提醒，酒駕新制吊扣車輛牌照2年，如有肇事致人重傷或死亡的情形時，更得沒入車輛。根據統計，自新法實施以來至111年12月5日為止，屬於臺南市管轄，應處吊扣汽機車牌照的案件計達3,943件，交通局呼籲車主應善盡保管車輛的責任，避免將車輛交由不適合的駕駛人使用，以維護交通安全，同時也確保牌照使用的權利。