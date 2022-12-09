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翁章梁選票補貼金額最多 這11名議員鄉鎮長落選人保證金沒收

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣選委會與環保局聯合辦公大樓。記者魯永明／攝影
嘉義縣選委會與環保局聯合辦公大樓。記者魯永明／攝影

嘉義縣五合一選舉落幕，中選會及縣選委會分別致送當選證書，給縣長當選人翁章梁、37位議員當選人及18位鄉鎮市長當選人，縣選委會核算，翁章梁可獲515萬3310元選票補貼，落選的王育敏可獲304萬5510元，有6名議員落選人、5名鄉鎮長候選人保證金沒收。

選委會說，37位議員當選人，得票數前3名，第一名連任議長張明達選票補貼33萬9480元，第2名新科議員當選人黃啟豪30萬零30元，第3名新科議員當選人「雨刷」蔡政宜28萬4880元。

18位鄉鎮市長當選人，中埔鄉長當選人李碧雲選票補貼57萬360元最多，其次民雄鄉長當選人林于玲49萬590元，第三水上鄉長當選人林緗亭46萬110元。

選委會表示，沒收保證金議員落選人：劉宜奮、洪安仁、高義清、陳志明、涂文以、林嘉欣；沒收保證金鄉鎮長落選人：布袋鎮蔡崇謀，民雄鄉黃嘉寬、許能通，水上鄉賴芳徵，梅山鄉高春木。

選委會說，依公職人員選罷法，候選人除全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉外，當選人在1人，得票數達各該選舉區當選票數3分之1以上者，當選人在2人以上，得票數達各該選舉區當選票數2分之1以上者，應補貼其競選費用，每票補貼新臺幣30元。但其最高額，不得超過各該選舉區候選人競選經費最高金額。

選委會 翁章梁

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