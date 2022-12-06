全國田媽媽績優評鑑 南市獲獎家數最多

農委會輔導各地成立的「田媽媽」品牌，辦理最新績效評鑑成績出爐，共選出50家績優，其中台南有６家，家數居全台之冠。

台南市長黃偉哲說，農委會每2年舉辦1次的田媽媽評鑑，除選出在食材運用管理及料理特色，更針對田媽媽的行銷及衛生綜合評鑑，南市共有15家田媽媽，今年有６家評鑑績優，包括王家燻羊肉食坊、菱成粽藝坊、鹽水意麵工坊、長盈海味屋、仙湖農場及柳營區農會田媽媽共6家，家數也是全台最多。

農業局長李建裕說，南市會將田媽媽結合農遊行程，與休閒農業區、休閒農場及周邊農產伴手販售據點等異業結盟，朝向品牌化經營，讓全國各地來台南遊客，除了吃美食外，還能夠享受田間風光，了解在地特色作物的生長過程。