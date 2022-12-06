全國田媽媽績優評鑑 南市獲獎家數最多

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
全國田媽媽績優評鑑 南市獲獎家數最多。圖 ／台南市政府農業局提供
全國田媽媽績優評鑑 南市獲獎家數最多。圖 ／台南市政府農業局提供

農委會輔導各地成立的「田媽媽」品牌，辦理最新績效評鑑成績出爐，共選出50家績優，其中台南有６家，家數居全台之冠。

台南市長黃偉哲說，農委會每2年舉辦1次的田媽媽評鑑，除選出在食材運用管理及料理特色，更針對田媽媽的行銷及衛生綜合評鑑，南市共有15家田媽媽，今年有６家評鑑績優，包括王家燻羊肉食坊、菱成粽藝坊、鹽水意麵工坊、長盈海味屋、仙湖農場及柳營區農會田媽媽共6家，家數也是全台最多。

農業局長李建裕說，南市會將田媽媽結合農遊行程，與休閒農業區、休閒農場及周邊農產伴手販售據點等異業結盟，朝向品牌化經營，讓全國各地來台南遊客，除了吃美食外，還能夠享受田間風光，了解在地特色作物的生長過程。

全國田媽媽績優評鑑，南市獲獎家數最多。圖 ／台南市政府農業局提供
全國田媽媽績優評鑑，南市獲獎家數最多。圖 ／台南市政府農業局提供
全國田媽媽績優評鑑，南市獲獎家數最多。圖 ／台南市政府農業局提供
全國田媽媽績優評鑑，南市獲獎家數最多。圖 ／台南市政府農業局提供
全國田媽媽績優評鑑，南市獲獎家數最多。圖 ／台南市政府農業局提供
全國田媽媽績優評鑑，南市獲獎家數最多。圖 ／台南市政府農業局提供
全國田媽媽績優評鑑 南市獲獎家數最多。圖 ／台南市政府農業局提供
全國田媽媽績優評鑑 南市獲獎家數最多。圖 ／台南市政府農業局提供
全國田媽媽績優評鑑，南市獲獎家數最多。圖 ／台南市政府農業局提供
全國田媽媽績優評鑑，南市獲獎家數最多。圖 ／台南市政府農業局提供

台南市長 農委會

延伸閱讀

阿里山特富野古道與加拿大布魯斯步道 締結友誼步道

南市警界人事地震！88槍槍擊案 學甲分局長遭拔官

台南安定、西港胡麻節登場 鄉親搶先品嘗各式胡麻味

鳥友找尋黃偉哲任內野放11隻傷癒黑面琵鷺 至今尋獲2隻

相關新聞

台南同安夜市要回歸了！開幕時間點曝光 網友嗨翻：再現熱鬧的氣氛

台南市安南區同安夜市去年5月間吹熄燈號，附近居民不捨，希望夜市能再開張，經新同安夜市管理團隊努力，地主同意再出租土地作夜...

300年頭一遭！朝天宮媽祖停駕雲林縣府 四百員工參拜鑽轎底

雲林北港朝天宮本月3日展開創廟300年來首次全縣祈福遶境，今天上午途經大埤、古坑等地，下午入境斗六市，媽祖鑾轎也首度停駕...

台南大林新城道路、水溝23年沒修繕 工務局：居民私人所有

台南市南區新生里社區23年未修繕，多處路段老舊剝落，里民長年飽受水溝阻塞、道路不平之苦，更使長者摔倒事件層出不窮，市議員...

優派捐贈智慧互動電子白板 為雲林打造科技教學基地

雲林縣積極推動「中小學數位學習精進方案-生生用平板計畫」，訂於12/6（二）假雲林智慧教育中心進行年度成果發表會。雲林智...

可探病了！ 台南市醫10日起每日開放1時段每次兩人探病

隨著疫情逐漸解封，台南市的醫院自10日起，將開放有條件的探病，衛生局表示，之前特殊狀況才能探病，10日起每天開放一個時段...

第1屆台南馬戲藝術節將登場 國內外團體150場表演等你來

第1屆《FOCASA馬戲藝術節》將於明年2月22日至28日，在台南水交社園區登場，除了有30組來自國內外的團隊、進行15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。