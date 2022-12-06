陳時中陪李俊俋嘉市文化路掃街吃雞肉飯 粉絲搶與陳拍照

衛福部前部長陳時中參選台北市長失利後，首度替人輔選，南下幫民進黨嘉義市長候選人李俊俋，晚間從噴水圓環進入文化路掃街，目光焦點都在陳時中，不少民眾上前合照，還有女子直接熱情擁抱；陳時中等人在郭家雞肉飯吃完後，還開放合影，一度形成排隊人潮，人氣彷如衛福部長時期。

陳時中下午先到鎮天宮三王府，參加李俊俋的廟口開講，表示「如果大家疼惜我，或對這次對我有不捨，這力量都化為選票，投給李俊俋」。

6點多陳時中、李俊俋、立委王美惠等人轉往文化路掃街，才從噴水圓環下車，就陸續有民眾上前要求合照；一行人接著往夜市走，有民眾和陳時中打招呼，更有1名女子，起先上前握手，接著直接擁抱陳時中，心情相當興奮，還有女子索取直接簽名在衣服背上，陳時中仍隨時比出2號手勢，幫忙拉票。

陳時中等人在郭家雞肉飯的店門口桌子坐下用餐，點雞肉飯、半熟荷包蛋、空心菜、筍乾、糯米腸等，也吸引路人圍觀，僅吃10幾分鐘，陳時中吃完喊「很好吃」，還拿空碗給店員看，表示吃光了。