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陳時中陪李俊俋嘉市文化路掃街吃雞肉飯 粉絲搶與陳拍照

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
衛福部前部長陳時中（前排左二）今晚陪民進黨嘉義市長李俊俋（前排右二）到文化路掃街，不少民眾要求合影。圖／李俊俋競選總部
衛福部前部長陳時中（前排左二）今晚陪民進黨嘉義市長李俊俋（前排右二）到文化路掃街，不少民眾要求合影。圖／李俊俋競選總部

衛福部前部長陳時中參選台北市長失利後，首度替人輔選，南下幫民進黨嘉義市長候選人李俊俋，晚間從噴水圓環進入文化路掃街，目光焦點都在陳時中，不少民眾上前合照，還有女子直接熱情擁抱；陳時中等人在郭家雞肉飯吃完後，還開放合影，一度形成排隊人潮，人氣彷如衛福部長時期。

陳時中下午先到鎮天宮三王府，參加李俊俋的廟口開講，表示「如果大家疼惜我，或對這次對我有不捨，這力量都化為選票，投給李俊俋」。

6點多陳時中、李俊俋、立委王美惠等人轉往文化路掃街，才從噴水圓環下車，就陸續有民眾上前要求合照；一行人接著往夜市走，有民眾和陳時中打招呼，更有1名女子，起先上前握手，接著直接擁抱陳時中，心情相當興奮，還有女子索取直接簽名在衣服背上，陳時中仍隨時比出2號手勢，幫忙拉票。

陳時中等人在郭家雞肉飯的店門口桌子坐下用餐，點雞肉飯、半熟荷包蛋、空心菜、筍乾、糯米腸等，也吸引路人圍觀，僅吃10幾分鐘，陳時中吃完喊「很好吃」，還拿空碗給店員看，表示吃光了。

由於聚集民眾愈來愈多，現場安排小型「見面會」，輪流和陳時中、李俊俋、王美惠合影，比出2號手勢，包括高中生、一家3口等老小都想合照，一度出現排隊情景。

衛福部前部長陳時中（左三）今晚陪民進黨嘉義市長李俊俋（右一）到文化路掃街。圖／李俊俋競選總部
衛福部前部長陳時中（左三）今晚陪民進黨嘉義市長李俊俋（右一）到文化路掃街。圖／李俊俋競選總部
衛福部前部長陳時中（前排右二）今晚到文化路掃街，有熱情民眾上前擁抱。圖／翻攝李俊俋臉書粉專
衛福部前部長陳時中（前排右二）今晚到文化路掃街，有熱情民眾上前擁抱。圖／翻攝李俊俋臉書粉專
衛福部前部長陳時中（中）今晚陪民進黨嘉義市長李俊俋（右）到文化路掃街，吃郭家雞肉飯。圖／李俊俋競選總部
衛福部前部長陳時中（中）今晚陪民進黨嘉義市長李俊俋（右）到文化路掃街，吃郭家雞肉飯。圖／李俊俋競選總部

陳時中 李俊俋 雞肉飯

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