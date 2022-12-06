雲林輔具服務大升級 「一站多點」程序簡單又便民

雲林縣身心障礙者約5萬名人，65歲以上長者約12萬人，過去為了輔具需求得四處東奔西跑、舟車勞頓也浪費許多心力，輔具中心推出一站服務，有需求者到單一窗口就能獲得直接協助，目前是全國唯一輔具整合服務單位，今獲中央「標竿學習案例甄選暨推廣計畫」地方機關優良獎肯定。

雲林縣輔具中心整合身障、醫療、長照、勞政、教育，以單一窗口提供輔具評估、補助申請、輔具維修、輔具清潔及輔具借用等免費服務，也結合輔具中心北港站，與古坑、西螺、土庫、台西等6處服務據點和20鄉鎮市衛生所也有輔具便利站，提供輔具相關諮詢。

張麗善也提到，目前中央核定輔具補助項目，身心障礙輔具明年起提高至242項、醫療輔具25項、長照輔具68項，凡經輔具中心評估及縣府核定後即可申請補助，依身分別（低收入戶、中低收入戶、一般戶）補助相對額度。

張麗善指出，以往民眾在獲核定後購買輔具，須先全額自費購買，再以收據向縣府請領補助款，但程序麻煩，且部分所費不貲，對經濟狀況不佳者而言反成一大負擔，縣府與全台209家廠商簽約，凡至特約輔具醫療器材行或藥局購買，即適用代償墊付新制，只需自付差額，補助款則由廠商專責處理，盼簡化程序減輕民眾負擔。

合約廠商名單可在雲林縣政府社會處「雲林縣長照2.0專區」或雲林縣輔助器具資源中心「相關資源」查詢，也可認明各醫療器材行或藥局等服務台「雲林縣政府特約廠商輔具購買」標誌，亦或電洽社會處身心障礙福利科05-5522618洽詢。