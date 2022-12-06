台南大林新城道路、水溝23年沒修繕 工務局：居民私人所有

台南市南區新生里社區23年未修繕，多處路段老舊剝落，里民長年飽受水溝阻塞、道路不平之苦，更使長者摔倒事件層出不窮，市議員林美燕今天要求改善。市府表示，水溝與道路屬大林新城居民私人所有，會先清查土地管理權屬，協助改善。

林美燕表示，經新生里長王安國反映，才知社區巷道、水溝多年來沒修繕。她說，新生里過去原為戰後初期日本人遺留或空軍聯隊興建的老舊眷村「大林新村」，但1999年2月改建為大林新城國宅後，社區便再無進行道路、水溝修繕工程。她質疑工務局未盡道路維護、水溝養護之責，放任社區年久失修，不僅破壞市容，也大大增添里民的居住風險、影響生活品質。

林美燕說，新生里總人口數3651人，其中50歲以上里民就有1754人，中老年族群人口比高達48.04％，將近總人口數的一半，面對如此高齡化社區，卻因相關部門業務執行的怠慢，使過去許多長輩因路面不平跌倒受傷；而水溝阻塞不僅容易孳生蚊蟲，更可能導致淹水災害，嚴重影響鄰里環境衛生與居住安全。

工務局表示，社區內水溝與道路屬大林新城居民私人所有，並不屬工務局業務範圍。日後會與大林國宅社區管理委員會一同研議並從旁協助，並非置身事外忽視民眾需求。

工務局養護科解釋，由於大林國宅土地權屬公私界定較為模糊，將先清查土地管理權屬，日後共同協助大林社區管理委員會改善，提供良好的居住環境。林美燕呼籲市府盡快協助處理以還給新生里民安全舒適的居住環境。