300年頭一遭！朝天宮媽祖停駕雲林縣府 四百員工參拜鑽轎底

雲林北港朝天宮本月3日展開創廟300年來首次全縣祈福遶境，今天上午途經大埤、古坑等地，下午入境斗六市，媽祖鑾轎也首度停駕縣政府，近四百名縣府員工忙碌之餘參拜、鑽轎底，喜迎媽祖、感受神威。

縣府民政處表示，朝天宮連續3年舉辦「悲心廣行水陸大法會」，前年首次舉辦「悲心廣行水陸普度大齋勝會」聯合全台各宮廟為全球、台灣祈福，去年媽祖搭火車環台賜福。

今年別開生面，媽祖聖駕12月3日清晨起駕後，展開首次20鄉鎮市祈福遶境行腳之旅，今天下午緩緩步達斗六市境內，首度停駕雲林縣政府、斗六市公所及雲林縣議會等行政中心。

媽祖鑾轎一路從斗南、斗六抵達縣府廣場，縣長張麗善也率副縣長謝淑亞及一級主管迎駕、敬拜祈福；張麗善說，此次朝天宮遶境活動是創廟以來首度進入縣府，希望媽祖庇佑縣府團隊充滿智慧與力量，順利推動富國利民政策，縣府推動禮義廉恥的宗旨貫徹媽祖普渡眾生的精神，盼弘揚孝道、淨化社會，以善行感染社會，發揮人性光明面。