快訊

獨／微風中研院餐飲三分之二驚傳撤出 院方說話了

真面目長這樣！台南學甲88槍擊案通緝照曝 地方震驚：他不是大咖人物

南韓財閥娶前總統女兒…婚內出軌還「搞出人命」 34年婚姻掰了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

300年頭一遭！朝天宮媽祖停駕雲林縣府 四百員工參拜鑽轎底

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林北港朝天宮媽祖鑾轎首度停駕縣政府，不少縣府員工忙碌之餘參拜、鑽轎底，喜迎媽祖、感受神威。記者陳苡葳／攝影
雲林北港朝天宮媽祖鑾轎首度停駕縣政府，不少縣府員工忙碌之餘參拜、鑽轎底，喜迎媽祖、感受神威。記者陳苡葳／攝影

雲林北港朝天宮本月3日展開創廟300年來首次全縣祈福遶境，今天上午途經大埤、古坑等地，下午入境斗六市，媽祖鑾轎也首度停駕縣政府，近四百名縣府員工忙碌之餘參拜、鑽轎底，喜迎媽祖、感受神威。

縣府民政處表示，朝天宮連續3年舉辦「悲心廣行水陸大法會」，前年首次舉辦「悲心廣行水陸普度大齋勝會」聯合全台各宮廟為全球、台灣祈福，去年媽祖搭火車環台賜福。

今年別開生面，媽祖聖駕12月3日清晨起駕後，展開首次20鄉鎮市祈福遶境行腳之旅，今天下午緩緩步達斗六市境內，首度停駕雲林縣政府、斗六市公所及雲林縣議會等行政中心。

媽祖鑾轎一路從斗南、斗六抵達縣府廣場，縣長張麗善也率副縣長謝淑亞及一級主管迎駕、敬拜祈福；張麗善說，此次朝天宮遶境活動是創廟以來首度進入縣府，希望媽祖庇佑縣府團隊充滿智慧與力量，順利推動富國利民政策，縣府推動禮義廉恥的宗旨貫徹媽祖普渡眾生的精神，盼弘揚孝道、淨化社會，以善行感染社會，發揮人性光明面。

朝天宮董事長蔡咏鍀說，媽祖利用7天6夜至20鄉鎮市遶境，鑾轎會到各公所停駕賜福，每晚駐駕地點則由媽祖挑選，今日第4天抵達斗南、大埤及斗六，晚上駐駕斗六新興宮，明天表定至褒忠、土庫，第6天12月8日一早從元長回北港遶境，預計9日晚上入廟，後舉行水陸大法會。

雲林北港朝天宮本月3日展開創廟300年來首次全縣祈福遶境，下午入境斗六市，媽祖鑾轎也首度停駕縣政府。記者陳苡葳／攝影
雲林北港朝天宮本月3日展開創廟300年來首次全縣祈福遶境，下午入境斗六市，媽祖鑾轎也首度停駕縣政府。記者陳苡葳／攝影
雲林北港朝天宮媽祖鑾轎首度停駕縣政府，不少縣府員工忙碌之餘參拜、鑽轎底，喜迎媽祖、感受神威。記者陳苡葳／攝影
雲林北港朝天宮媽祖鑾轎首度停駕縣政府，不少縣府員工忙碌之餘參拜、鑽轎底，喜迎媽祖、感受神威。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右六）今天下午率縣府一級主管迎駕北港朝天宮媽祖鑾轎，左五為北港朝天宮董事長蔡咏鍀。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右六）今天下午率縣府一級主管迎駕北港朝天宮媽祖鑾轎，左五為北港朝天宮董事長蔡咏鍀。記者陳苡葳／攝影

媽祖 北港朝天宮 雲林 遶境

延伸閱讀

優派捐贈智慧互動電子白板 為雲林打造科技教學基地

北港媽祖300年來首次遶境雲林 7天全縣祈福 今晨起駕

萬份白沙屯媽祖年曆月曆 白沙屯媽祖婆網站免費放送

到三清總道院參拜 婦人在遊覽車前蹲下綁鞋帶被撞死

相關新聞

台南同安夜市要回歸了！開幕時間點曝光 網友嗨翻：再現熱鬧的氣氛

台南市安南區同安夜市去年5月間吹熄燈號，附近居民不捨，希望夜市能再開張，經新同安夜市管理團隊努力，地主同意再出租土地作夜...

300年頭一遭！朝天宮媽祖停駕雲林縣府 四百員工參拜鑽轎底

雲林北港朝天宮本月3日展開創廟300年來首次全縣祈福遶境，今天上午途經大埤、古坑等地，下午入境斗六市，媽祖鑾轎也首度停駕...

台南大林新城道路、水溝23年沒修繕 工務局：居民私人所有

台南市南區新生里社區23年未修繕，多處路段老舊剝落，里民長年飽受水溝阻塞、道路不平之苦，更使長者摔倒事件層出不窮，市議員...

優派捐贈智慧互動電子白板 為雲林打造科技教學基地

雲林縣積極推動「中小學數位學習精進方案-生生用平板計畫」，訂於12/6（二）假雲林智慧教育中心進行年度成果發表會。雲林智...

可探病了！ 台南市醫10日起每日開放1時段每次兩人探病

隨著疫情逐漸解封，台南市的醫院自10日起，將開放有條件的探病，衛生局表示，之前特殊狀況才能探病，10日起每天開放一個時段...

第1屆台南馬戲藝術節將登場 國內外團體150場表演等你來

第1屆《FOCASA馬戲藝術節》將於明年2月22日至28日，在台南水交社園區登場，除了有30組來自國內外的團隊、進行15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。