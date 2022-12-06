300年頭一次 北港朝天宮媽祖停駕雲林縣府

雲林縣北港朝天宮遶境活動，今天下午抵達斗六市，媽祖300年來首次停駕雲林縣政府，也是雲林縣府首度有神明停駕，雲林縣長張麗善率一級主管迎接，許多員工歡喜鑽轎底。

近3年全球爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，雲林縣北港朝天宮2020年首次舉辦「悲心廣行水陸普度大齋勝會」，聯合全台各宮廟為全球、台灣祈福，去年則是媽祖搭火車環台賜福，今年媽祖鑾轎3日清晨起駕，展開創廟300年來首次雲林縣20鄉鎮祈福遶境。

媽祖鑾轎今天下午抵達斗六市，首站停駕在雲林縣政府，並在縣府前廣場讓大家鑽轎底，張麗善率領縣府一級主管迎駕、參拜祈福。

張麗善致詞時說，朝天宮此次遶境活動是創廟以來首度進入縣府，盼媽祖能庇佑縣府團隊充滿智慧和力量，順利推動富國利民的政策，同時媽祖普度眾生的精神與縣府推動禮義廉恥的宗旨一樣，弘揚孝道並且淨化社會，用善的行動來感染社會，發揮人性光明面。

朝天宮董事長蔡咏鍀表示，媽祖此次7天6夜遶境20鄉鎮，鑾轎會到各公所停駕賜福，而每天晚間駐駕點則是媽祖自己挑選，今天第4天抵達斗南、大埤及斗六，晚上將駐駕斗六新興宮。

遶境活動3日從北港出發，第6天12月8日一早從元長回北港遶境，9日晚上入廟，相關活動內容及行程可洽詢朝天宮（05）7832055。