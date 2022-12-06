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日官員、校長參訪南一中 台日教育交流文化饗宴迎賓

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
日本東京、京都府等地官員、校長，今天參訪台南一中。圖／南一中提供
日本東京、京都府等地官員、校長，今天參訪台南一中。圖／南一中提供

日本東京都、京都府、大阪府、奈良縣、宮城縣等地共15名官員、校長，今天由京都府教育廳指導部指導主事永田大樹率領，參訪台南一中。南一中校長廖財固與師生安排豐富的文化饗宴接待，由室內樂社演奏百年校慶主題曲「南風」，雙語實驗班學生導覽古蹟紅樓、小禮堂及校園地標大榕樹，並參觀校史館，令日本友人留下深刻印象。

廖財固表示，南一中每年與東京駒場東邦高校、靜岡藤枝東高校辦理短期交換學生，兩校學生跟著學伴進入校園入班上課，並與接待家庭共同生活，今年初更促成了1名學生考取日本台灣交流協會獎學金，順利進入東京大學就讀。

南一中每年接待來自日本各地的姊妹校，包括宮城第一高校、愛知縣一宮西高校等修學旅行，適逢百年校慶，南一中也提出「十年卓越計畫」，規畫「提升學生國際視野與全球競爭力」的中長期校務發展目標，鼓勵並補助學生國際交流、國際壯遊，參與國際會議、國際志工服務等，提升國際移動力。

活動上，南一中室內樂社許承皓、唐崇勛等1學生演奏民謠四季紅、南一中百年校慶主題曲「南風」等曲目迎賓。雙語實驗班學生黃柏諺、蘇展裕等人導覽校園地景，包括1928年竣工的紅樓本館、1931年完工的講堂（小禮堂）、清領時期的府城城牆遺跡、百歲大榕樹。活動前同學們即精心挑選地景，蒐集史料，規畫路線，編寫文史導覽文稿，希望讓日本貴賓了解南一中百年文化足跡。

南一中也邀請日方參觀「新建校史館」，內容包含國際大導演李安，台灣文學家楊逵、葉石濤，作家侯文詠、陳耀昌等人的創作與相關文物。台日雙方表示，希望繼續攜手合作，提升交流的深度與廣度，增進學生國際觀及全球競爭力。

此次參訪是台日教育交流20周年紀念的系列活動之一，南市觀光旅遊局長郭貞慧、台南女中校長洪慶在、台南二中校長林晏旭、台南高商校長黃耀寬均到場交流。

南一中 日本台灣交流協會 台南 競爭力

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