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國內唯一運蔗五分車啟動 雲林虎尾糖廠今開工製糖

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
國內唯一的運蔗五分車啟動，製糖期間可見五分車穿梭市區街道及鄉間蔗園，也是虎尾特有的景象。記者蔡維斌／翻攝
國內唯一的運蔗五分車啟動，製糖期間可見五分車穿梭市區街道及鄉間蔗園，也是虎尾特有的景象。記者蔡維斌／翻攝

115年歷史的台糖虎尾糖廠今天舉行111年至112年製糖開工儀式，由台糖公司總經理王國禧主持，並帶領一起舉香、拋蔗，恭迎福安宮糖廠媽祖繞廠祈求製糖順利人員平安，同時也與縣府簽署「安全衛生家族」安衛公約，開工後國內唯一的五分車載運甘蔗，將再穿梭市街，糖廠陣陣甜蜜糖香撲鼻，鐵道觀光季正式登場。

台糖表示，全台唯一仍以五分車載運甘蔗的虎尾糖廠，即日起進入製糖季，預計至明年3月底，開工天數113天，預計採收28.29萬噸甘蔗，生產2.57萬噸二砂，產糖率目標9.0%以上。

近4個月的製糖期間，民眾可見五分車鳴笛穿梭在市區街道及鄉間蔗園，伴隨糖廠煙囪開始冒煙，陣陣甜蜜糖香撲鼻，都是糖都虎尾特有的景象，副縣長謝淑亞表示，甜蜜蜜糖香伴隨許多人童年回憶和成長，也是在地居民熟悉的美好日常，歡迎全國鐵道迷專程前來朝聖取景。

虎尾糖廠今年特別參與勞動部「輔導事業單位改善工作環境及促進就業計畫」，在雲林縣府協助下成立「安全衛生家族」，今天由廠方和副縣長謝淑亞共同簽署安衛公約，廣邀16家廠商參與，透過教育訓練、經驗分享，共同提升職場安全意識、改善危害因子，保障勞工健康，健全工作環境。

台糖總經理王國禧指出，虎尾糖廠通過ISO9001、ISO22000、HACCP、產銷履歷(TAP)等多項認證，所產二砂品質優良，風味獨具，深受喜愛，在地糕餅業者每年舉辦「糖都文化祭」共同行銷「虎尾糖」，已在國內打出知名度。

王國禧指出，虎尾糖廠保存完整糖業文化脈絡，除五分車，列屬古蹟的磚造「酒精槽」最具代表性，同時製糖結合觀光打造「虎尾糖業文化體驗園區」，是親子出遊、網美必拍、文青必訪的熱門打卡景點；此外，配合水利署虎尾潮韌性城鎮水岸縫合計畫，結合歷史糖鐵、生態自行車道及洪氾平原步道等，形成新的城市文化休閒廊道，營造虎尾慢活、多元的親水休憩環境。

虎尾糖廠表強調，製糖期間，五分車穿越市區，廠方會全力維護鐵道安全，若有不便敬請見諒，也請大家配合共同維護這項虎尾獨有的特色。

今年台糖領頭成立「安全衛生家族」，廣邀16家廠商參與，共同提升職場安全。記者蔡維斌／攝影
今年台糖領頭成立「安全衛生家族」，廣邀16家廠商參與，共同提升職場安全。記者蔡維斌／攝影
今年台糖領頭成立「安全衛生家族」，廣邀16家廠商參與，共同提升職場安全。記者蔡維斌／攝影
今年台糖領頭成立「安全衛生家族」，廣邀16家廠商參與，共同提升職場安全。記者蔡維斌／攝影
台糖總經理國禧與來賓一同拋蔗祈福，祈求今年製糖期開工順利、人員平安。記者蔡維斌／攝影
台糖總經理國禧與來賓一同拋蔗祈福，祈求今年製糖期開工順利、人員平安。記者蔡維斌／攝影
列屬縣定古蹟的虎尾糖廠酒精槽是網紅的打卡熱點。記者蔡維斌／翻攝
列屬縣定古蹟的虎尾糖廠酒精槽是網紅的打卡熱點。記者蔡維斌／翻攝
國內唯一的運蔗五分車啟動，製糖期間可見五分車穿梭市區街道及鄉間蔗園，也是虎尾特有的景象。記者蔡維斌／攝影
國內唯一的運蔗五分車啟動，製糖期間可見五分車穿梭市區街道及鄉間蔗園，也是虎尾特有的景象。記者蔡維斌／攝影

五分車 鐵道迷 甘蔗 雲林

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