優派捐贈智慧互動電子白板 為雲林打造科技教學基地

雲林縣積極推動「中小學數位學習精進方案-生生用平板計畫」，訂於12/6（二）假雲林智慧教育中心進行年度成果發表會。雲林智慧教育中心同時與優派（ViewSonic）公司簽訂合作備忘錄，ViewSonic捐贈5台86吋智慧互動電子白板，建置於雲林智慧教育中心的三樓教室作為生生用平板整合教學培訓基地，讓來到智慧教育中心進行科技課程的全縣師生使用。

捐贈儀式在越港國小舉行，由越港國小校長也是雲林智慧教育中心主任喬祺代表接受，同時料優派公司人員展示最新的UNIVERSE by ViewSonic教育元宇宙解決方案，將3D互動虛擬教學平台融入教學，讓全場各校代表老師大開眼界。

雲林縣網中心主任劉泰慰強調，雲林縣在今年度完成2萬多台平板，及700多台充電車的採購和配發，並提升各中小學網路頻寬及無線網路品質，確保網路環境足以推動生生用平板計畫。

數位學習精進方案辦公室主任劉宏龍也表示，一年來辦理50多場研習，協助縣內2500多位教師具備推動生生用平板計畫的專業能力，同時針對載具使用、資訊倫理、資訊安全等教師的需求，開辦相關課程全面提升老師的資訊教育專業知能。各領域輔導團也都能以載具進行數位教學演示，達到生生用平板、科科能平板目標，今天的成果展有全縣90多所學校公開觀課的教學成果。

ViewSonic優派學院長連育仁表示，積極推動教育數位轉型，不斷創新解決方案和提供簡單易用的數位互動教學工具，是產官學一直努力的目標。「生生用平板」政策上路，教師需要高互動性的數位教學工具，以打造合適教學環境，讓教師的教學更符合新常態教育的需求。期許透過此次合作，協助雲林教師更容易地落實創新數位教學，成為雲林推動數位學習精進政策的助力。

喬祺也表示，雲林智慧教育中心今年11月試營運並與縣內5所自造科技中心合作，規畫1日科技校外教學課程，中心並有多項科技漂移設備，搭配國小科技課程及線上教學，提供國中小更完善的智慧教育空間。