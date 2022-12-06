山海圳黑糖椪餅百年餅舖烘焙 台加友誼步道相放伴

今年亞洲步道大會在台灣舉辦，台南社大台江分校為迎接國際友人，特別設計台灣山海圳黑糖椪餅，委請百年餅舖舊來發烘焙製作，做為友誼步道締盟的喜餅，象徵台加締結友誼步道相放伴的禮物，也共同推動環境永續願景。

台江分校表示，台灣山海圳國家綠道是一條由下而上、公私協力共同完成的國際綠道。亞洲步道大會今年在台灣舉行，來自國際步道聯盟、加拿大布魯斯步道、阿帕拉契、澳洲、匈牙利及日本、蒙古等國的國際步道友人，從3日抵達阿里山，4日在特富野古道，林務局、台南市、嘉義縣等13個山海圳國家綠道治理合作單位，一起與加拿大布魯斯步道代表，也是世界步道聯盟主席Jackie Randle，共同為友誼步道揭牌。

12月5日，6國9名國際步道友人，從曾文水庫起行，一路參訪「大圳之路」的東西口烏山嶺水利古道、烏山頭水庫，以及「內海之路」的溪頂海尾綠道、珍古亭涼亭、海尾朝皇宮及山海圳起點「四草湖」。

在東西口烏山嶺水利古道，由南水局代表贈送台江流域志工手作的山海圳「義行者」山棕手杖，在珍古德涼亭，小台江水手們手繪9張山海圳義行者歡迎卡，贈送給Jackie Randle、日本長距離步道齊藤正史等國際友人，在朝皇宮則由謝文祥副主委代表，將象徵喜悅幸福的山海圳黑糖椪餅送給國際友人及所有協助山海圳國家綠道推動的公私部門朋友。

台江分校指出，台灣山海圳黑糖椪餅從設計到烘焙製作，以山海圳標誌進行木刻章的製作，最後再結合黑糖椪餅的烘焙製作，歷經試刻到試焙等費工的步驟才完成，過程中要感謝和順國中校長謝連陽、舊來發百年餅店、謝文豐、野樵旅行社等朋友的支持及協助，才能在短時間內完成這份在地伴手禮，送給國際友人。台灣山海圳黑糖椪餅也象徵著山海圳綠道是條融合公私部門、以公民走路的義行力量，共同走出來的友誼綠道。