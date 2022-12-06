快訊

被郭台銘勸進力拚2024總統大選？侯友宜這樣回應

韓國瑜遭指「北聯幫的」怒告台聯黨主席劉一德 高院民事庭宣判結果曝

已婚高司男女軍官營區共宿還藉將官車掩護 海軍開鍘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

第1屆台南馬戲藝術節將登場 國內外團體150場表演等你來

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
第1屆《FOCASA馬戲藝術節》將於明年2月22日至28日，在台南水交社園區登場，今天舉辦售票啟動儀式。記者修瑞瑩／攝影
第1屆《FOCASA馬戲藝術節》將於明年2月22日至28日，在台南水交社園區登場，今天舉辦售票啟動儀式。記者修瑞瑩／攝影

第1屆《FOCASA馬戲藝術節》將於明年2月22日至28日，在台南水交社園區登場，除了有30組來自國內外的團隊、進行150場的演出，還有看表演當然不能少掉的吃吃喝喝市集，將打造仿法國亞維儂藝術節的氛圍，進行難得一見的售票活動。

市長黃偉哲今天參加了售票啟動記者會，他表示，這項活動不僅是台南市首次，也是全台第1屆馬術藝術節，很高興能在台南舉辦，屆時希望有很多人參與，在疫情解封後，享受開心的表演盛宴。

文化局表示，票券今午起在TIXFUN購票平台啟售，分為園區票（每張350元，每套4張1000元）及帳篷票（600元、900元、1200元及1500元）兩種，內外都有不同的演出。

首屆《FOCASA馬戲藝術節》由文化局與長年創作及推廣馬戲藝術的「FOCA福爾摩沙馬戲團」共同主辦，文化局表示，此次表演陣容除了台灣頂尖團隊外，更廣邀來自法國、澳洲、南韓、日本、香港、柬埔寨共7個國家地區的馬戲藝術家一起共襄盛舉。

FOCA福爾摩沙馬戲團表示，很多人的舊觀念還停留在「馬戲團可能是虐待動物的演出」，但新式的馬戲表演早已跳脫傳統形式，是結合舞蹈、技藝、競技及體操等多元面向的表演藝術。

主辦單位在水交社打造「13號村莊（Village-13簡稱V-13）」，不僅在馬戲篷內有近百場各國馬戲輪番上陣演出，村莊內還有跳跳糖舞台、高空QQ糖、走繩橡皮糖、FOCASA水果攤、摩天多拿滋、微醺拐杖糖及風格市集區等8大特色展區，前6項都是各種不同的表演，包括高空特技、水果雜耍、踩高蹺、踩大球等，後兩項則是調酒與特色餐飲。

2023《FOCASA馬戲藝術節- FOCASACircus Festival》活動資訊：

●日期：2023年2月22日（三）至28日（二）

●地點：水交社文化園區旁大草地（台南市南區水交社一街）

●售票平台：http://bit.ly/3TJrVmS

●官方網站：https://focasa.art

●Facebook粉絲專頁：https://www.facebook.com/focasa.art

●Instagram：https://www.instagram.com/focasa.art

第1屆《FOCASA馬戲藝術節》將於明年2月22日至28日，在台南水交社園區登場，今天舉辦售票啟動儀式。記者修瑞瑩／攝影
第1屆《FOCASA馬戲藝術節》將於明年2月22日至28日，在台南水交社園區登場，今天舉辦售票啟動儀式。記者修瑞瑩／攝影
第1屆《FOCASA馬戲藝術節》將於明年2月22日至28日，在台南水交社園區登場，今天舉辦售票啟動儀式。記者修瑞瑩／攝影
第1屆《FOCASA馬戲藝術節》將於明年2月22日至28日，在台南水交社園區登場，今天舉辦售票啟動儀式。記者修瑞瑩／攝影
第1屆《FOCASA馬戲藝術節》將於明年2月22日至28日，在台南水交社園區登場，今天舉辦售票啟動儀式。記者修瑞瑩／攝影
第1屆《FOCASA馬戲藝術節》將於明年2月22日至28日，在台南水交社園區登場，今天舉辦售票啟動儀式。記者修瑞瑩／攝影

藝術節 台南

相關新聞

優派捐贈智慧互動電子白板 為雲林打造科技教學基地

雲林縣積極推動「中小學數位學習精進方案-生生用平板計畫」，訂於12/6（二）假雲林智慧教育中心進行年度成果發表會。雲林智...

可探病了！ 台南市醫10日起每日開放1時段每次兩人探病

隨著疫情逐漸解封，台南市的醫院自10日起，將開放有條件的探病，衛生局表示，之前特殊狀況才能探病，10日起每天開放一個時段...

第1屆台南馬戲藝術節將登場 國內外團體150場表演等你來

第1屆《FOCASA馬戲藝術節》將於明年2月22日至28日，在台南水交社園區登場，除了有30組來自國內外的團隊、進行15...

南市議會國民黨團改選書記長 支持副議長李文俊連任

台南市議會國民黨團今天召開黨團會議，由連任6屆市議員蔡育輝當選書記長，黨團並決議全力支持現任副議長李文俊，角逐蟬聯副議長...

嘉義城隍廟誌發表 祝賴清德上層樓 黃敏惠、李俊俋握手

國定古蹟嘉義城隍廟今天發表廟誌，副總統賴清德出席，廟方連兩次明示賴更上一層樓，而國民黨市長黃敏惠與對手民進黨候選人李俊俋...

亞蔬中心盛會 助14國離别30年蔬菜種子「回娘家」

亞蔬-世界蔬菜中心，今上午在台南善化總部舉行「台灣．東南亞蔬菜種原倡議計畫」啟動儀式，將30多年來保存東南亞14個國家2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。