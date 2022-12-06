第1屆台南馬戲藝術節將登場 國內外團體150場表演等你來

第1屆《FOCASA馬戲藝術節》將於明年2月22日至28日，在台南水交社園區登場，除了有30組來自國內外的團隊、進行150場的演出，還有看表演當然不能少掉的吃吃喝喝市集，將打造仿法國亞維儂藝術節的氛圍，進行難得一見的售票活動。

市長黃偉哲今天參加了售票啟動記者會，他表示，這項活動不僅是台南市首次，也是全台第1屆馬術藝術節，很高興能在台南舉辦，屆時希望有很多人參與，在疫情解封後，享受開心的表演盛宴。

文化局表示，票券今午起在TIXFUN購票平台啟售，分為園區票（每張350元，每套4張1000元）及帳篷票（600元、900元、1200元及1500元）兩種，內外都有不同的演出。

首屆《FOCASA馬戲藝術節》由文化局與長年創作及推廣馬戲藝術的「FOCA福爾摩沙馬戲團」共同主辦，文化局表示，此次表演陣容除了台灣頂尖團隊外，更廣邀來自法國、澳洲、南韓、日本、香港、柬埔寨共7個國家地區的馬戲藝術家一起共襄盛舉。

FOCA福爾摩沙馬戲團表示，很多人的舊觀念還停留在「馬戲團可能是虐待動物的演出」，但新式的馬戲表演早已跳脫傳統形式，是結合舞蹈、技藝、競技及體操等多元面向的表演藝術。

主辦單位在水交社打造「13號村莊（Village-13簡稱V-13）」，不僅在馬戲篷內有近百場各國馬戲輪番上陣演出，村莊內還有跳跳糖舞台、高空QQ糖、走繩橡皮糖、FOCASA水果攤、摩天多拿滋、微醺拐杖糖及風格市集區等8大特色展區，前6項都是各種不同的表演，包括高空特技、水果雜耍、踩高蹺、踩大球等，後兩項則是調酒與特色餐飲。

2023《FOCASA馬戲藝術節- FOCASACircus Festival》活動資訊：