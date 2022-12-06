雲林虎尾糖廠開工 預估產2.57萬噸二砂糖

台糖虎尾糖廠今天舉行111/112年期製糖開工儀式，台糖公司總經理王國禧受訪時說，今年沒有颱風、雨量少，甘蔗產量比去年增加20%，糖廠將提高壓榨量，花113天生產2.57萬噸本土二砂糖。

台糖虎尾糖廠今天舉行111/112年期製糖開工儀式，王國禧、雲林縣副縣長謝淑亞等向福安宮糖廠媽祖上香，祈求今年製糖期開工順利、風調雨順和人員平安。

王國禧接受媒體聯訪時表示，今年沒有颱風、雨量少，甘蔗產量比去年增加20%，今年甘蔗採收約28萬公噸，產糖率目標為9%以上，預估可生產2.57萬噸本土二砂糖，製糖期約113天，至明年3月底。

王國禧說，虎尾糖廠近年來自產「虎尾糖」，深獲消費者喜愛，有獨特的甘蔗風味，還有在地人情味，期待藉由糖廠開工、五分車行駛、虎尾糖的推廣，打造虎尾製糖季，吸引更多人來虎尾觀光。

虎尾糖廠長林明峯指出，虎尾糖廠是全台唯二有實際製糖的糖廠，最特別是全台僅有五分車運甘蔗，在製糖期間可見五分車穿梭在虎尾市區街道、鄉間蔗園。

謝淑亞提到，虎尾糖廠今年在縣府輔導下成立「安衛家族」共同提升職場安全，同時縣府近幾年也積極行銷虎尾製糖文化之旅，包括追五分車、三鐵同框（五分車、高鐵、鐵馬），歡迎大家在製糖期限定季節來虎尾感受不一樣的追火車甜蜜蜜之旅。