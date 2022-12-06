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南市議會國民黨團改選書記長 支持副議長李文俊連任

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議會國民黨團今天改選書記長，並推舉現任副議長李文俊爭取連任。記者鄭惠仁／攝影
台南市議會國民黨團今天改選書記長，並推舉現任副議長李文俊爭取連任。記者鄭惠仁／攝影

台南市議會國民黨團今天召開黨團會議，由連任6屆市議員蔡育輝當選書記長，黨團並決議全力支持現任副議長李文俊，角逐蟬聯副議長，強力發揮在野黨監督精神。

這次市議員選舉，國民黨當選15席，除了蔡宗豪是新人，其他都是連任，今天成立新黨團，並改選書記長。原任書記長李中岑感謝黨團議員過去2年的支持，她說，國民黨扮演在野黨監督的形象也深得民心，14名黨團議員全部連任成功，更有新生力軍蔡宗豪加入，期待未來4年能發揮監督精神，做好監督角色。

會中改選書記長，蔡育輝獲得議員們一致支持，當選新年度書記長，黨團也達成共識，全力支持李文俊在新的會期，拚取蟬聯。

蔡育輝表示，國民黨團是台南市議會最大在野黨，黨團新的任務就是全力以赴，支持副議長李文俊爭取連任，展現在野力量。國民黨團新年度幹部名單，書記長蔡育輝，副書記長林燕祝、方一峰、曾培雅；發言人王家貞、蔡淑惠、蔡宗豪。

議員 國民黨 蔡宗豪

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