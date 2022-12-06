嘉義城隍廟誌發表 祝賴清德上層樓 黃敏惠、李俊俋握手

國定古蹟嘉義城隍廟今天發表廟誌，副總統賴清德出席，廟方連兩次明示賴更上一層樓，而國民黨市長黃敏惠與對手民進黨候選人李俊俋也同台，兩人僅短暫握手交流；李俊俋致詞提及前市長涂醒哲和他爭取讓廟升格國定古蹟，黃敏惠則說城隍尊神保佑這片土地是不分顏色，讓整場活動政治味濃厚。

賴清德出席獲嘉義城隍廟熱烈歡迎，剛抵達廟門口下車，廟方喊「歡迎最敬重、民意最高的賴副總統好！」賴清德參拜時，廟方司儀說「城隍廟祝賴清德仕途如意，更上一層樓」。

廟方撥放1996年李登輝當選首次民選總統，派出城隍神轎北上畫面，廟方再說，神轎封關27年，期許希望賴副總統如果前進總統府，能再受邀、啟封到總統府踩街遶境，再現風華。

黃敏惠上午原本出席議會總質詢，議員質詢完也趕到場，她一一向賴清德等人打招呼，短暫和李俊俋握手，是整場唯一交集。

嘉縣長翁章梁說，嘉義跟台南算是台灣開發最早地方，很多最老神明在這地方，希望城隍爺帶給所有人最大目標，就是平安。

李俊俋指出，2015年廟方拚國定古蹟，前市長涂醒哲和他協助去報告嘉義人對城隍廟，變成國定古蹟的期待，讓審查委員認為有道理，4年前城隍廟撰寫廟誌，也託他請總統、副總統寫序文，正副總統一下子就答應，最重要嘉義市是有文化底蘊的地方，要讓更多人看見。

黃敏惠表示，城隍廟尊神慈悲精神，保佑這片土地是不分顏色、是彩色，很出色的，代表民主聖地的精神，1996年廟方北上演出，是嘉義人光榮驕傲，也把人文城市的嘉市定位下來，更需要傳承；她說，嘉義城隍廟是吳鳳北路168號，祝福無論賴副總統，或對所有人，每一個人都要一路發，都要順心如意。

賴清德則說，感謝嘉義城隍廟在台南大地震贊助大筆善款，讓災民順利走過難關，而相傳嘉義城隍廟掌管範圍，南到台南，北到宜蘭，保佑整個台灣，盼每個善男信女，要知恩、感恩、報恩，台灣人了解先民辛苦，要有認知應該團結，為台灣前途繼續團結打拚，面對外來威權力量的危險，要更加團結。