亞蔬中心盛會 助14國離别30年蔬菜種子「回娘家」

亞蔬-世界蔬菜中心，今上午在台南善化總部舉行「台灣．東南亞蔬菜種原倡議計畫」啟動儀式，將30多年來保存東南亞14個國家2萬2千個品系中，預計以3年時間，將其中瀕臨消失特有蔬菜約9000個品系「回娘家」，現場也展示蔬菜老品種，讓與會來賓開了眼界。

由外交部贊助「臺灣．東南亞蔬菜種原倡議計畫」(TAsVI)，繁殖這些老品種，賦予新生命的種子得以返鄉，讓當地居民可拾回飲食記憶，今早舉行啟動儀式，邀請外交部、農委會、南市農業局官員及印尼、泰國、越南、菲律賓等駐台人員共襄盛舉，泰國駐台代表曹德榮等人特別南下參與。

現場展示亞蔬、台灣和亞洲14國蔬菜田區，看到形形色色多種蔬菜，如越南黃色圓茄，柬埔寨則有比成年男子拳頭還大的紫色圓茄；台灣綠色莧菜、印度紫紅色莧菜等；還有民眾普遍認為小條的秋葵，但馬來西亞秋葵可長至50公分，最可口約25公分，而菲律賓秋葵則成短胖型，讓與會來賓開了眼界。

亞蔬中心說，亞蔬與合作夥伴於1990至2000年，從這14 個亞洲國家採集9000多個品系，再加上與其他種原庫交換及贈與的種原，總計超過2萬2000個品系，涵蓋183個物種。

而在過去30年，氣候變遷、過度開發、飲食受外來影響，許多珍貴、有特色古老品種已遺失，所幸保存在亞蔬種原庫。

藉由此倡議計畫推行，亞蔬將與相關國家級種原庫共同評估，預計3年將這其中約9000個品系送返這些珍貴種原，其中以原生國家已丟失或未保存於該國國家種原庫品種優先。

亞蔬主任沃培睿博士致詞時表示，此計畫另一個核心在於加強國際合作，鏈結「亞蔬」、台灣、東南亞各國，共同保護亞洲蔬菜種原，一起對抗氣候變遷，並送回有活性古老品種種子回家，消失飲食文化得以延續。