睽違兩年 荷蘭美聲馬丁賀肯斯再來台南獻唱

以一首「You Raise Me Up」席捲全球的荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯（Martin Hurkens），在疫情後應台南市長黃偉哲邀請，將於9日再度來台南，為年底的耶誕演唱會獻唱。

主辦單位將於9日中午12時於南紡購物中心A2館1樓南紡廣場舉辦馬丁來台首場宣傳記者會，除公布演出各場次時間，馬丁也將現場高歌讓歌迷先聽為快。

台南市政府指出，曾於民國108、109年曾邀請馬丁賀肯斯來台南演出，優美歌聲深入人心，許多歌迷至今念念不忘。今年度市府舉辦「2023台南市耶誕跨年系列活動」，本身也是歌迷的黃偉哲趁機再度向馬丁賀肯斯提出邀約並獲同意。

南市府今天新聞稿表示，這兩年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，國內許多行業受到打擊，整體經濟環境也顯低迷。這次也是馬丁在疫情後首度來台，期待帶給民眾滿滿幸福感，迎接新的一年來臨。

依南市府先前資料，馬丁賀肯斯原是位麵包師傅，歐債危機後失業，當時57歲的他正對人生絕望，此時女兒替他報名「荷蘭達人秀」，最終以天籟好聲音奪得冠軍。1首「你鼓舞了我」（You Raise Me Up）成為代表作，透過YouTube社交媒體傳播，具有正能量的歌聲、追求夢想的勇氣，洗滌人心也鼓舞許多在生活中努力奮鬥的人。